• Cees van den Heuvel en Ton Cornet van Dorpsraad Werkendam op het pad dat in aanleg is.

Tijdelijk pad langs Lange Wiep in Werkendam: ‘Veiliger, maar niet veilig genoeg’

22 minuten geleden

Nieuws 109 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Langs de Lange Wiep in Werkendam komt een tijdelijk pad voor voetgangers die vanuit de nieuwe wijk ‘Achter de Schans’ het dorp in willen. De dorpsraad van Werkendam heeft daarmee een eerste doel weten te realiseren.

Enkele maanden geleden attendeerde de dorpsraad de gemeente erop, dat er geen veilige doorgang van en naar de nieuwe wijk voor fietsers en voetgangers was. Onbegrijpelijk, volgens de dorpsraad, aangezien er veel jonge gezinnen met kinderen komen wonen.

‘Veiliger, maar niet veilig genoeg’

Inmiddels heeft de gemeente actie ondernomen en wordt er gewerkt aan een tijdelijk pad. “We zijn blij dat er nu aan het probleem wordt gewerkt”, zegt Ton Cornet, voorzitter van de dorpsraad. Helemaal tevreden is de dorpsraad echter nog niet en dat heeft meerdere redenen. “Het wordt veiliger, maar nog niet veilig genoeg. Het pad wordt namelijk vlak langs de weg aangelegd die bestemd is voor auto’s.”

“In de bocht bij de ijsbaan kun je goed zien dat automobilisten alle ruimte nodig hebben wanneer er aan beide kanten auto’s rijden. Er staan moddersporen in het gras, vlak langs het pad waar straks kwetsbare verkeersdeelnemers lopen of fietsen. Voor de veiligheid zouden we liever zien dat het pad meer richting de ijsbaan en het volkstuinencomplex wordt aangelegd. Dat is de beste oplossing voor het definitieve pad.”

Voor automobilisten wordt het binnenkort extra belangrijk om goed op te letten op de Lange Wiep, merkt Cornet op. “Vlak na de bocht is er een oversteekplaats voor voetgangers gecreëerd, maar automobilisten die richting de Richter rijden, zien dit nu pas op het allerlaatste moment.” Al met al is de dorpsraad wel blij met de aanleg van het pad. “Het is in ieder geval al veiliger dan voorheen.”

Veiligheidsmaatregelen

De gemeente Altena laat weten dat er vanaf het voorjaar van 2024 maatregelen worden genomen om de veiligheid op de Lange Wiep te verbeteren.

Momenteel worden plannen uitgewerkt voor het aanleggen van snelheidsremmende maatregelen op de gehele Lange Wiep (zoals verkeersdrempels), het creëren van fietssuggestiestroken op de rijbaan, in ieder geval op het noordelijke deel van de Lange Wiep, en het verbeteren van het kruispunt Kromsteven – Lange Wiep, dus de oversteek van Achter de Schans richting Kozakken Boys.

Volledige herinrichting in toekomst

Deze maatregelen kunnen op relatief korte termijn worden gerealiseerd. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan plannen voor de langere termijn. De volledige herinrichting van de Lange Wiep kan pas plaatsvinden wanneer de bouw van Achter de Schans is voltooid en er meer duidelijkheid is over de nieuwe ontsluitingsweg van Werkendam.

De plannen zijn onder andere om kruispunten anders in te richten en vrijliggende fietspaden aan te leggen op de Lange Wiep.