Kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam trekt veel bezoekers: ‘Het is niet online, maar live’

za 9 dec. 2023, 15:47

Nieuws 175 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • “Zomers is het hier net een vakantiepark. Zowel vrijwilligers als bezoekers komen hier graag.” Aan het woord zijn vrijwilligers van kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam.

“Hier kunnen kinderen echt van genieten, het is niet online, maar live”, zegt Erika van Doorn, secretaris en vrijwilliger bij de kinderboerderij.

Ze vertelt hoe ze als vrijwilliger betrokken is geraakt. “Tijdens de coronatijd zag ik een oproep voor financiële hulp voor de kinderboerderij. Ik ben toen tulpen gaan verkopen en zo ben ik erbij betrokken geraakt.”

‘Als je thuiskomt, voel je je weer helemaal opgeladen’

“Als je hier bezig bent en de kinderen helpen met voeren, geeft dat zoveel voldoening en energie. Als je thuiskomt, voel je je weer helemaal opgeladen”, vertelt penningmeester Leo van Berchum, die in 2019 als weekendvoerder begon.

Op de vraag waarom hij vrijwilligerswerk doet, antwoordt Leo: “Als je op een mooie zonnige dag hier rondloopt, dan begrijp je het wel.”

Hij voegt eraan toe: “Kinderen die genieten, lachende en spelende kinderen. Maar zelfs als je in het weekend hier alleen bent om te voeren, in de stilte tussen alle dieren, ook dat is heerlijk. Je moet zorgen dat je energie van krijgt van vrijwilligerswerk en dat krijg ik hier.”

Maatschappelijke functie

“We vormen een hecht team”, benadrukt Erika. “Maar daarnaast hebben we ook een belangrijke maatschappelijke functie. We organiseren kinderfeestjes en bieden natuur- en milieueducatie voor scholen aan. Het is geweldig om kinderen mee te nemen in de wereld van dieren en natuur.”

“Daarnaast biedt Sovak hier twee dagen dagbesteding en krijgen we veel vrijwilligers voor arbeidstherapie, re-integratie of zinvolle dagbesteding. Ook komt regelmatig de dagopvang voor ouderen op bezoek. Dit alles is prachtig, want dieren oordelen niet en geven altijd liefde.”

Meer dan 10.000 bezoekers per jaar

De kinderboerderij trekt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers, iets wat voorzitter Jan Potters 29 jaar geleden niet had kunnen bedenken.

“Toen ik 29 jaar geleden een open brief schreef met de vraag waarom er geen kinderboerderij was, volgden er gesprekken met de politiek en werd uiteindelijk de kinderboerderij opgericht. Later rolde ik zelf de politiek in”, vertelt Jan.

“Ik werd wethouder. Hierdoor nam ik afstand van de kinderboerderij, maar nu ik mijn politieke loopbaan heb beëindigd, ben ik weer terug in het hok en dat voelt warm en goed.”

Toekomstbestendig

“In bijna 30 jaar heeft de kinderboerderij hoogte- en dieptepunten gekend. De kinderboerderij is altijd volledig afhankelijk geweest van vrijwilligers. Naast de kinderboerderij, zijn we ook een speeltuin. Dankzij de steun van inwoners en bedrijven kunnen we dit nog steeds aanbieden”, zegt Jan Potters.

“We willen de kinderboerderij toekomstbestendig maken, dat vraagt om aandacht. Momenteel draaien we volledig op vrijwilligers, maar om aan alle eisen en protocollen te voldoen en de kinderboerderij toekomstbestendig te maken, is het noodzakelijk dat er een betaalde functie komt voor een beheerder. Niet alles kan op de schouders van vrijwilligers rusten.”

Onbetaalbaar

“Hier vrijwilliger zijn is een heerlijke vorm van ontspanning”, vertelt Erika. “Het geeft voldoening; je ziet kinderen met blije gezichten en iedereen is welkom vanwege de gratis toegang. We kunnen zelfs iets extra’s doen, omdat we hier ook een mini-bibliotheek en een mini-buurtsuper hebben, met als intentie: pak wat je nodig hebt en geef wat je kunt missen.”

Terwijl Leo de varkens een appeltje geeft, en hij zijn ogen gericht heeft op de dieren, zegt hij: “Dieren komen altijd naar je toe, ze oordelen niet. Het is voor mij een uitdaging als penningmeester om voldoende financiële middelen binnen te halen, maar het contact en mijn vrijwilligerswerk tussen de dieren is onbetaalbaar.”

Kleurrijk Altena

Het zijn de inwoners die Altena kleur geven. Gastvrij, betrokken en met oog voor een ander. Samen maken we het verschil en geven we de wereld kleur. In de serie ‘Kleurrijk Altena’ spreken we inwoners van Altena die kleur geven aan de wereld om hen heen. Ben jij betrokken bij een stichting, of ken je mensen die mogen laten zien hoe zij kleur geven? Meld je/hen aan: redactie.altena@kmp.nl.