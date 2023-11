Patrick Ippel winnaar fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie 2023

REGIO • Het thema voor de jaarlijkse fotowedstrijd van Stichting Oude Hollandse Waterlinie was ‘Wandelen langs de Oude Hollandse Waterlinie’. Heel wat mensen zijn op pad gegaan en hebben vele mooie foto’s ingestuurd. De foto van Patrick Ippel werd door de jury uitgeroepen tot winnaar.

Over de winnende foto van molen De Hoop in Gorinchem liet de jury weten vooral gecharmeerd te zijn van de vele details van de waterlinie die zichtbaar zijn op de foto en er staat ook duidelijk een wandelpad op. “Het is een prachtige foto met al die kleuren. Hij geeft een Hollands gevoel met verdedigingswerk en de wal op achtergrond, er is een prachtige zonsondergang te zien ook”, aldus de jury.

Tweede en derde prijs

De tweede prijs was voor Andrzej Wieciech. Hij maakte een zeer fraaie foto met een zichtbare wandelweg aan het beginpunt van de LAW/OHW wandelroute bij het Muiderslot. Een mooi beeld van het slot, de gracht en de haven op achtergrond met ondergaande zon.

De derde prijs gaat naar de foto van Agnes Advocaat. Zij vermeldde bij de inzending: “De foto is gemaakt bij slot Loevestein bij zonsopgang. Ik wandel daar regelmatig heen met m’n ontbijt om te genieten van de natuur en de rivier.”

Wandelgids

Voor het thema wandelen is gekozen omdat dit jaar een prachtige nieuwe wandelgids is verschenen. In de gids wordt beschreven hoe je in elf etappes langs de hele Oude Hollandse Waterlinie kunt wandelen, van het Muiderslot tot Slot Loevestein en dwars door het Groene Hart. In de wandelgids zijn duidelijke informatie, routekaartjes en schitterende foto’s te vinden. Meer info over deze gids is te vinden op oudehollandsewaterlinie.nl/wandelgids.