Altena drukt op pauzeknop: voorlopig geen nieuwe grootschalige zonnevelden

vr 3 nov. 2023, 16:00

Nieuws 176 keer gelezen











ALTENA • De gemeente Altena verleent voorlopig geen medewerking meer aan nieuwe initiatieven om grootschalige zonnevelden te realiseren. De reden hiervoor is schaarste op het elektriciteitsnet, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het gaat niet om een wijziging van het beleid, maar om een pauze in de uitvoering hiervan. Dit heeft alleen invloed op nieuwe initiatieven die nog niet voorbij het stadium van principeverzoek zijn. Lopende projecten en die geen extra netcongestie (druk op het elektriciteitsnetwerk) veroorzaken kunnen gewoon doorgang vinden.

Overmatig succes

In de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) is afgesproken dat Altena extra zonnevelden en -daken zou realiseren met een omvang van respectievelijk 36 en 44 GWh in de periode tot 2030. De regio ligt echter al op koers om de gezamenlijke doelstelling te halen.

Een voortgangsrapportage uit juni wijst zelfs op een overschrijding van 100 GWh voor de hele regio. Daarom adviseert de stuurgroep RES, bestaande uit alle wethouders met energie- en duurzaamheid in hun portefeuille, om voorlopig geen nieuwe grootschalige zonnevelden te realiseren.

Advies Enexis

De beslissing van het college wordt hiernaast ingegeven door het advies van netbeheerder Enexis om in landelijke gebieden, waar doorgaans minder vraag naar elektriciteit is, geen nieuwe zonnevelden te ontwikkelen om netcongestie te voorkomen.

Bovendien wijst het college op het landelijke beleid om landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk te vrijwaren van zonnevelden. De gemeente Altena heeft altijd de voorkeur gegeven aan zonnepanelen op daken en zal deze voorkeur behouden om uiteindelijk de volledige RES-doelstelling te behalen.

Particulieren

Particulieren dienen regelmatig verzoeken in bij de gemeente om kleinschalige zonnepaneleninstallaties voor eigen gebruik bij hun woningen te plaatsen. Het college werkt momenteel aan regels hiervoor.

Omdat zulke projecten van veel kleinere omvang zijn, vallen ze buiten de pauze voor de grootschalige projecten. Door die beperkte omvang en het aansluiten op bestaande huisaansluitingen gelden hiervoor doorgaans niet de beperkingen met betrekking tot netcapaciteit die voor nieuwe grootschalige zon op veldprojecten wel gelden.