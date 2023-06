Benefietconcert voor ‘n Tikkie Anders in Sleeuwijk levert 2165 euro op

NIEUWENDIJK/SLEEUWIJK • Bijna tweehonderd mensen bezochten op zaterdag 3 juni het benefietconcert voor ‘n Tikkie Anders in Xinix. Een mix van vrienden en familie, Tikkie-mensen, belangstellenden, kortom een gemêleerd gezelschap, genoot van optredens van de band ‘Back to the River’ en na de pauze ‘The Cold Turkeys’.

De eerste band bestond uit een ervaren gezelschap en speelde herkenbare covers uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. The Cold Turkeys, een band bestaande uit twintigers, speelde bekendere nummers. Samen creëerden ze een goede mix die resulteerde in een enthousiast publiek en een feestelijke sfeer.

Opbrengst voor ‘n Tikkie Anders

De totale opbrengst bedroeg maar liefst 2165 euro. Een mooi bedrag dat aan bestuurder Nienke Groot werd overhandigd door de voorzitter van Xinix Arjan Ouwerkerk, Illias Ververus van the Cold Turkeys en Jan Bel van Back tot the River. Laatstgenoemde was ook initiatienemer van dit evenement.

Stichting ‘n Tikkie Anders is zeer blij met deze opbrengst. Het geld zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van nieuwe LED-verlichting voor de locaties van de stichting. Dit zal helpen om de energiekosten structureel te verlagen.

Dank aan Xinix

Alle betrokken partijen waren erg tevreden over de inzet van Xinix, het ter beschikking stellen van de zaal, de apparatuur en de vele vrijwilligers. Kortom, het was een mooi evenement dat goed gefaciliteerd en uitgevoerd werd, met een mooie opbrengst.