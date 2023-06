Benefietavond voor ‘n Tikkie Anders: ‘We hopen dat we dit jaar weer quitte kunnen spelen’

SLEEUWIJK/NIEUWENDIJK • Met een speciale benefietavond in Xinix wordt zaterdag 3 juni geld ingezameld voor lunchroom ‘n Tikkie Anders en Kadofabriek ‘n Tikkie Verderop. Het idee voor de benefietavond kwam van Jan Bel, lid van de Raad van Toezicht van ‘n Tikkie Anders. Hij drumt die avond in zijn eigen band ‘Back to the River’ in Xinix. Ook de Cold Turkeys verzorgen een optreden.

Corona wordt steeds meer een vage herinnering, toch zijn de naweeën van de pandemie niet voor iedereen verleden tijd. Lunchroom ‘n Tikkie Anders en Kadofabriek ‘n Tikkie Verderop krabbelen financieel nu pas een beetje op. Ze vielen net buiten de boot bij de corona steunpakketten.

Alles werkte tegen

Negen jaar geleden opende ‘n Tikkie Anders haar deuren in winkelcentrum de Nieuwe Es, in de lunchroom werken vooral mensen met een beperking als dagbesteding. Begin 2020 opende Nienke de Groot de kadofabriek ‘n Tikkie Verderop. “Het voelt heel bijzonder dat andere mensen een benefietavond voor ons willen organiseren. Door corona hebben we wel een jasje uitgedaan en waren die twee jaren heel moeilijk. Toen corona eindelijk weg was, kregen we te maken met hoge energieprijzen en gestegen inkoopkosten, echt alles werkte tegen. We hopen echt dat we dit jaar weer quitte kunnen spelen”, zo vertelt Nienke de Groot die al negen jaar de scepter zwaait bij ‘n Tikkie Anders en ‘n Tikkie Verderop.

In totaal werken daar nu zo’n dertig mensen met een beperking, acht begeleiders en nog eens dertig vrijwilligers. “In de lunchroom werken zo’n tien mensen, maar ik wilde meer voor hen doen, zo hebben we later de kadofabriek geopend. Echt, ik wil alles doen voor die gasten.”

Concert

Jan Bel heeft sinds 2020 zitting in de Raad van Toezicht van stichting ‘n Tikkie Anders. “Corona was echt een moeilijke tijd voor ons, het gaat nu gelukkig veel beter. In een non-profit organisatie is het altijd kantje boord. De Kadofabriek ‘n Tikkie Verderop was in 2020 nog maar net geopend en toen kwam corona en moest de lunchroom dicht. Omdat we niet altijd bij onze sponsoren aan willen komen voor extra financiële middelen ontstond het idee om een concert te geven in Xinix. Dat het voor een goed doel was trok hen over de streep, echt alle lof voor Xinix. Honderd procent van de opbrengst gaat naar ‘n Tikkie Anders, ze brengen alleen de inkoopkosten in rekening.”

Toen Xinix eenmaal groen licht gaf voor de benefietavond werd ook nog een tweede bandje opgetrommeld. The Cold Turkeys mogen aftrappen, daarna is het optreden van ‘Back to the River’. Jan Bel is drummer bij de band, ze spelen nummers uit de jaren 60/70/80, zoals de Beatles en Eric Clapton. “Tussen mijn 18e en mijn 30e maakte ik al muziek, maar later ontbrak de tijd. Toen ik eind vijftig werd en mijn pensioen in zicht kwam besloot ik weer muziek te gaan maken.”

Goede doel

“We hebben bewust de entree laag gehouden, bezoekers betalen een tientje. Daarvoor steunen ze het goede doel en krijgen ze een leuke avond. Wij zijn al dik tevreden als er straks tweehonderd bezoekers komen, dat zou echt fantastisch zijn.” Kaarten zijn te bestellen via de website van Xinix.