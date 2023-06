Dianne Bouman uit Veen genomineerd voor Bruidsfoto Award 2023 met hilarische foto

VEEN • De mooiste of leukste foto’s tijdens een bruiloft worden vaak vastgelegd op de meest onverwachte momenten. Dit geldt ook voor de foto van baby Suze, gemaakt door Dianne Bouman uit Veen, waarop te zien is hoe ze vlak voor de huwelijksceremonie een spuitluier krijgt. Met deze foto is Dianne genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2023 in de categorie ‘Bruidskinderen’.

De foto heeft met succes de strenge selectie doorstaan. Een vakjury, bestaande uit experts uit binnen- en buitenland, heeft alle ingezonden foto’s kritisch beoordeeld en de beste foto’s geselecteerd. Het is een geweldige prestatie om genomineerd te worden voor deze prijs. Toch komt het niet als een grote verrassing voor Dianne Bouman, van ByDianne Fotografie. “Deze foto is echt een favoriet bij het publiek. Hij is hilarisch en technisch gezien helemaal perfect”, vertelt ze.

Dianne was erg overtuigd van haar foto. “Fotografen mogen dertig foto’s insturen voor de Bruidsfoto Award, maar ik heb alleen deze foto ingezonden. Het blijft natuurlijk een jurysport, maar ik weet gewoon dat dit een goede foto is. Het is geweldig dat de jury het daar unaniem mee eens is.” De foto heeft al eerder prijzen gewonnen, wat waarschijnlijk haar vertrouwen heeft versterkt.

Tientallen foto’s

Dianne herinnert zich het moment van de foto nog levendig. “Deze bruiloft vond plaats in augustus vorig jaar. Ik hoorde de vader van Suze al zeggen: ‘We moeten oppassen met Suze, want ze krijgt tandjes en haar luiers zijn een beetje vies. Ik wil schoon blijven tot aan de ceremonie’. Daarom mocht Suze niet bij haar moeder op schoot zitten vanwege haar witte jurk. Voordat de ceremonie begon hebben we nog wat foto’s gemaakt, met het bruidspaar op een bankje en de gasten eromheen. Terwijl ik aan het fotograferen was, zag ik plotseling handen bewegen door mijn lens en hoorde ik iemand ‘oh nee’ roepen. Ik zag dat de vader Suze optilde en dook meteen naar voren. Ik heb echt tientallen foto’s van dat moment gemaakt.”

Op één van die foto’s kwam alles perfect samen. “De ouders van Suze vinden het ook een hilarische foto. We hebben er samen hard om gelachen.”

Spannend tot bekendmaking

Nu is het aan het publiek om te bepalen welke foto’s de Bruidsfoto Award 2023 zullen winnen. “Natuurlijk hoop ik dat mijn foto de meeste stemmen krijgt. Maar omdat ik niet kan zien hoeveel mensen op mijn foto stemmen, blijft het spannend tot de bekendmaking. Ik moet het loslaten.”

Tot en met 18 augustus kunnen mensen via www.bruidenbruidegom.nl/bfa-stemmen/ stemmen op hun favoriete foto’s. Begin september 2023 worden de winnaars van de award in de negen categorieën bekendgemaakt. Bovendien krijgt de foto met de meeste publieksstemmen de titel Overall Winnaar 2023.

Geen toevalstreffer

Dianne Bouman heeft deze prijs in 2017 al eens gewonnen, met een foto van een ontroerde bruid tijdens de inzegening in de kerk. Daarnaast eindigde ze in 2018 ook al eens in de top 3 van de Masters of Wedding Photography.

In 2022 stond Dianne in de top 10 bruidsfotografen van Nederland. Het is dus duidelijk dat de nieuwe nominatie van Dianne geen toevalstreffer meer is.