• De Woord en Daad kringloopwinkel is gevestigd aan Molenplein 2a in Werkendam.

Kringloopwinkel van Woord en Daad in Werkendam maakt een doorstart

30 minuten geleden

WERKENDAM • Woord en Daad is in Werkendam al jaren actief met een hoedenwinkel, aan Molenplein 2a. Vanwege de teruglopende verkoop van hoeden is besloten om hiermee te stoppen en een doorstart te maken met een ander assortiment.

Momenteel wordt de winkel aangepast en opnieuw ingericht met onder andere kinderkleding, kinderboeken, speelgoed en andere producten voor kinderen. Op 1 juni heropent de winkel in Werkendam haar deuren. Vanaf 13.30 uur zijn alle bezoekers welkom om een kijkje te komen nemen. Om de heropening feestelijk te vieren, worden er diverse leuke openingsacties georganiseerd. Na de heropening is de winkel wekelijks geopend op donderdag- en vrijdagmiddag, van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Vrijwilligers gezocht

Om nog meer dagdelen open te kunnen zijn, is Woord en Daad op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen langskomen in de winkel, of een mail sturen naar w.beijer@kpnmail.nl.

28 kringloopwinkels

Woord en Daad heeft 28 kringloopwinkels, verspreid door heel Nederland. De opbrengst van deze winkels draagt bij aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Daarnaast krijgen spullen een tweede leven en vormen de winkels een sociale ontmoetingsplek in de regio. De winkels worden volledig bemand door vrijwilligers.