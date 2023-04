Jumbo is klaar voor historische spaaractie: ‘Het is werkelijk een schitterend album geworden’

za 1 apr. 2023, 13:11

Nieuws 1.697 keer gelezen

VEEN/WIJK EN AALBURG • Een spaaractie voor alle leeftijden in het album ‘Tien dorpen uit Altena in beeld’. Via een actie van de beide Jumbo-vestigingen, in Wijk en Aalburg en Veen, krijgt de geschiedenis een gezicht.

Deze week wordt in het actiegebied huis-aan-huis een envelop met flyer verspreid. Daarbij een waardebon waarmee vanaf woensdag 5 april, bij besteding van 25 euro aan boodschappen bij de Jumbo-vestiging in Wijk en Aalburg of Veen, het dan nog lege album wordt meegegeven. Dit is meteen ook de start van de tot 1 juni lopende actie. Bij elke tien euro besteding bij deze Jumbo-vestigingen wordt een gratis zakje met vier stickers meegegeven. Het vullen van het boek kan beginnen.

Unieke spaaractie

Carol Duijzer en Johan Duijzer zijn eigenaar van de Jumbo supermarkten in respectievelijk Wijk en Aalburg en Veen. In dit voorjaar komen deze Jumbo-vestigingen dus met een unieke spaaractie, waarbij jong en oud betrokken gaat raken.

Carol Duijzer: “Wij hebben ervoor gekozen om onze klanten in de tien kernen van ons verzorgingsgebied kennis te laten maken met hun omgeving. Via een plaatjesspaaractie kan in twee maanden tijd een boek worden volgeplakt. Dit is iets waardevols voor nu en voor het nageslacht.” Een boek waarin men straks niet uitgekeken raakt, want ‘wie de geschiedenis vergeet, vergeet zichzelf’ luidt het spreekwoord.”

Herinneringen

Het bijzondere aan deze spaaractie is dat het herinneringen en herkenning oproept. De beelden, geselecteerd door historicus Cees de Gast, geven een weergave van wat uit dit deel van Altena is ontstaan. Bedrijfsgebouwen die uit het straatbeeld zijn verdwenen, misschien wel het huis waar je bent geboren of daar waar je nog hebt gewerkt.

“Wij hebben het voorrecht dat Cees de Gast, Teus van Tilborg en David van Gammeren al hun kennis en maanden tijd in dit fraaie boek hebben willen stoppen,” licht Johan Duijzer toe. Genoemd trio, dat bij elke kern een tekst heeft geschreven, vormt ook het bestuur van de Historische Kring en de Historische Reeks.

Wat past bij de dorpen?

De Gast: “Bij onze voorbereidingen hebben wij heel veel te danken aan het streekarchief Altena/Langstraat/Heusden. Via die beeldbank hebben wij een selectie van de beelden gemaakt. Wat past bij de dorpen? Groepsfoto’s van verenigingen vinden wij heel belangrijk.”

“En juist daar is men uitstekend in geslaagd”, vindt Johan Duijzer. “Onder meer de kerken, de scholen, vrouwenverenigingen en het zakenleven zie je terug. Het is een geweldige mix van ongeveer driehonderd plaatjes geworden. Dus twintig tot dertig stickers per kern.” Onvermijdbaar is dat er na 1 juni een ruilbeurs zal worden gehouden, waarbij de ‘gaten’ in het boek kunnen worden opgevuld. “Het is mooi dat wij op deze wijze iets extra’s voor onze klanten kunnen doen. Wij zijn na een jaar voorbereiding trots op het resultaat. Het is werkelijk een schitterend album geworden”, besluiten Carol en Johan Duijzer.

Uitreiking eerste boek

Maandag 3 april om 11.00 uur is in Heusden bij het streekarchief de officiële presentatie van het album. De eerste complete boeken worden uitgereikt aan de genoemde historici en de aanwezige burgemeester/wethouder van Altena.

De prenten die verzameld kunnen worden, komen uit de voormalige kernen van de gemeente Aalburg. Dit zijn Wijk en Aalburg, Veen, Genderen, Eethen, Drongelen, Meeuwen en Babyloniënbroek. Daarnaast ook prenten uit Andel, Giessen en Rijswijk, omdat van daaruit ook de winkels van Jumbo worden bezocht.

Het bedrijf Retrospect is specialist in het vervaardigen van boeken voor lokale spaaracties. ‘Al jarenlang verzorgen wij consumentenacties in de supermarktbranche. Wij zijn een bedrijf dat meedenkt en continu investeert in ontwikkeling van goede acties, voor in dit geval deze lokale Jumbo-supermarkten.’

Door Wout Pluijmert