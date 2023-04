Begraafplaatsen in gemeente Altena nu toegankelijk voor iedereen dankzij leenrolstoelen

ALTENA • In de gemeente Altena zijn er sinds deze week rolstoelen beschikbaar op de gemeentelijke begraafplaatsen voor mensen die (tijdelijk) de afstand naar een graf niet kunnen lopen.

Dit initiatief is voortgekomen uit een motie van de raad, waarbij raadslid Arjan Versluis de initiatiefnemer was. Het beschikbaar stellen van deze leenrolstoelen kan voor mensen met een functiebeperking het bezoeken van een graf weer haalbaar maken.

Gratis te leen

De rolstoelen zijn gratis te leen en kunnen makkelijk worden opgehaald met behulp van een muntslot, zoals bij een winkelkar. De stoelen staan onder een overkapping, wat ervoor zorgt dat ze droog gestald kunnen worden.

De rolstoelen worden geleverd door de Stichting Handy-Car(e), een vrijwilligersorganisatie die door het hele land rolstoelen levert aan onder andere musea en dierentuinen. De stichting onderhoudt de rolstoelen, terwijl de gemeente zorgde voor de stalling van de rolstoelen.

Initiatiefnemer is blij

Raadslid Arjan Versluis is blij met deze nieuwe voorziening en benadrukt dat het vaak in kleine dingen zit die voor betrokkenen heel belangrijk kunnen zijn. “Het beschikbaar stellen van leenrolstoelen op de begraafplaatsen is hier een voorbeeld van”, zegt hij.

Ook Wethouder Roland van Vugt is blij met deze nieuwenieuwe, laagdrempelige voorziening. “Dankzij dit initiatief van de raad worden onze begraafplaatsen beter toegankelijk. En mooi dat deze voorziening deels ook door een lokale ondernemer is gerealiseerd.”