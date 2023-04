Eerste vrijliggende fietspad in Altena heeft een naam: betere vindbaarheid bij calamiteiten

di 28 mrt. 2023, 12:08

Nieuws

WIJK EN AALBURG • Gierende wind en striemende regen konden wethouder Shah Sheikkariem en Jacob Vos uit Wijk en Aalburg niet stoppen. Vrijdag onthulden zij het straatnaambord van de Kattendijk. Dit vrijliggende fietspad is de eerste, van de in totaal elf fietspaden, die een naam gekregen heeft.

Door de vrijliggende fietspaden een naam te geven, kunnen hulpdiensten de locatie bij een calamiteit sneller vinden. Bij alle elf fietspaden die nu een naam toegekend hebben gekregen, komen straatnaamborden te staan.

Kattendijk

De Kattendijk is het vrijliggende fietspad over de dijk tussen de brug over het Heusdens Kanaal (Daailandse brug) en de brug over de Bergsche Maas (Heusdense brug). De naam is bedacht door Jacob Vos.

Tot de aanleg van de Bergsche Maas was er een dijk. Die vormde de scheiding tussen Aalburg en Heesbeen. Op de kadastrale kaart van 1832 aangeduid als ‘Klein Katten Dykje’.