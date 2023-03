Trema Welzijn wil welzijnsactiviteiten overdragen aan Surplus: gemeente Altena stemt in

vr 24 mrt. 2023, 12:51

Algemeen 88 keer gelezen

ALTENA • Trema Welzijn is voornemens per 1 juli 2023 haar welzijnsactiviteiten over te dragen aan Surplus. Het welzijnswerk is binnen Trema een klein organisatieonderdeel. Door de welzijnsactiviteiten over te dragen aan Surplus is de dienstverlening ook voor de toekomst gegarandeerd. Passend bij de eisen die gelden voor welzijnswerk en welzijnsorganisaties.

Alle medewerkers en vrijwilligers van Trema houden hun huidige werk. Zij bieden de inwoners van gemeente Altena ook straks de diensten, hulpverlening en activiteitenbegeleiding die zij gewend zijn. De bekende gezichten en contacten blijven en ook de samenwerking met andere maatschappelijke partners blijft hetzelfde. De huidige locaties - waar de medewerkers hun spreekuur houden en activiteiten organiseren - blijven in gebruik.

“Als gemeente Altena stemmen we in met dit besluit”, zegt wethouder Anneloes van Hunnik. “Surplus neemt de gemaakte afspraken van Trema met de gemeente over. Het bestaande aanbod van welzijnsactiviteiten voor onze inwoners is hiermee gegarandeerd.”

Bouwen aan krachtige kernen

Anja Hartmans, Sectormanager Welzijn bij Surplus vult aan: “We vinden het als Surplus heel prettig dat we ook in gemeente Altena kunnen bijdragen aan het bouwen van krachtige kernen. Daarnaast ben ik enorm blij dat we zowel medewerkers als vrijwilligers de huidige voorwaarden kunnen bieden.”

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van welzijn, wonen, thuiszorg, intramurale zorg en behandeling in West-Brabant. In iedere gemeente afgestemd op de lokale situatie. In gemeente Altena is Surplus sinds 2018 actief met buurtbemiddeling.

Blij met goede partner

Monique Vreeburg, bestuurder van Trema, geeft aan blij te zijn dat het gelukt is om een goede partner te vinden die het welzijnswerk in Altena wil blijven voortzetten. “De continuïteit voor klanten, vrijwilligers en medewerkers is daarmee gegarandeerd. Trema kan zich dan focussen op de kinderopvang in de gemeente Altena en Geertruidenberg.”

Kinderopvang van Trema blijft zelfstandig bestaan.