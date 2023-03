Muurtekeningen fleuren gangen van Altenahove en Antonia in Almkerk op

ALMKERK • Verzorgingshuizen Altenahove en Antonia in Almkerk zijn vorige week onder handen genomen door muurschilder Janine Versteeg, van Janines Muurschilderingen uit Hank. In opdracht van de stichting ‘Vrienden van Stromenland’ werd de kunstenares gevraagd of zij muurschilderingen wilde maken in beide verzorgingshuizen.

Janine begon haar klus in Atenahove. Deze vestiging bestaat uit vier aparte afdelingen, allemaal te bereiken via een lange gang. Bij elk beginpunt moest Janine een muurschildering maken, zodat bezoekers makkelijker op de plaats van bestemming zouden komen.

Alle vier de afdelingen zijn vernoemd naar veldbloemen: Guldenroede, Morgenster, Akkerwinde en de Wilgenroos. Het is Janine, ondanks de vele praatjes van bewoners die voorbij kwamen, gelukt om vier fraaie muurschilderingen te maken met de veldbloemen. Haar werk roept dagelijks bewondering op bij de bewoners.

Hierna ging Janine aan de slag in Antonia. Dit is een heel ander gebouw, zonder lange gangen. Janine moest even zoeken, maar ze vond een geschikte plaats in het Atrium. Ook hier verschenen de mooiste veldbloemen.