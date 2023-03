Geen extra grond voor begraafplaats in Rijswijk: grondeigenaar en gemeente komen niet tot akkoord

RIJSWIJK • De gewenste uitbreiding van de begraafplaats in Rijswijk kan niet volgens plan doorgaan. Gemeente Altena en de eigenaar van de aangrenzende en beoogde grond voor de uitbreiding zijn niet tot een akkoord gekomen. Daarom wordt er nu extra ruimte op het huidige terrein gecreëerd.

Er wordt voor gekozen om het bosplantsoen rondom de huidige begraafplaats gefaseerd te verwijderen en opnieuw in te richten, waarbij ruimte ontstaat voor extra graven.

‘We zijn tevreden over deze ‘second-best’ oplossing’, aldus het college. ‘Met deze keuze kunnen we voldoende begraafcapaciteit in de kern Rijswijk voor de komende jaren behouden. Daarbij realiseren wij ons dat het verwijderen van groen kan leiden tot een minder kwalitatieve beleving op de begraafplaats.’

Bij het herinrichten van het bosplantsoen zal de gemeente rekening houden met het verduurzamen van de begraafplaats, zoals het vergroten van biodiversiteit en efficiënter onderhoud.