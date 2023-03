13-jarige Lieke Sels uit Rijswijk vindt eerste kievitsnest in Altena

wo 22 mrt. 2023, 10:03

GIESSEN • De 13-jarige Lieke Sels uit Rijswijk was op dinsdagmiddag de gelukkige vinder van het eerste kievitsnest in Altena.

Samen met haar opa Wim Smits, zelf een fervent weidevogelaar, liep ze over een pas ingezaaid weiland in de buurt van Genderen toen haar oog op een voltallig nestje viel met vier eitjes.

Lieke zit in de tweede klas van het atheneum en loopt dit jaar haar maatschappelijke stage bij de Weidevogelbescherming van Altenatuur.

Nog een nest gevonden

Carina Knijff van de loopgroep Almkerk was net een fractie te laat. Slechts tien minuten later kreeg ze een kievit in het vizier die haar nestje ten noorden van Almkerk had gelegd.

Late vondst

De vondst liet dit jaar lang op zich wachten. Vorig jaar werd het eerste nest op 15 maart gevonden.