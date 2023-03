Winnaar van Poëzie in de Sluis 2023 is bekend: 84 kwatrijnen beoordeeld

GORINCHEM • Elke twee jaar houdt de Stichting Poëzieroute Gorinchem een dichtwedstrijd om te bepalen wiens gedicht in de Gorinchemse Lingesluis aan de buitenste sluisdeur komt te hangen.

Het thema is deze keer ‘Hoog water’. Niet alleen dichters uit Gorinchem of buurgemeente Altena dienden een gedicht in. Er kwamen inzendingen uit heel Nederland en België. De jury is bijeen geweest en heeft de 84 kwatrijnen beoordeeld.

Onthulling

De unaniem gekozen winnaar wordt op 13 mei tijdens de Open Havendag van de Lingehaven om 11.00 uur bekendgemaakt door het gedicht in de sluis te onthullen. Alle deelnemers en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Tekenwedstrijd

Naast de dichtwedstrijd organiseert het Jeugdatelier Gorinchem een wedstrijd van kindertekeningen. De tekeningen van de winnaars komen aan de zijwanden in de sluis te hangen en zijn ook vanaf 13 mei te bewonderen.