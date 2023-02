Goed nieuws voor Curio Prinsentuin in Andel: provincie handhaaft schoolbuslijnen

22 minuten geleden

ANDEL • Het definitieve Programma van Eisen voor de OV-concessie West-Brabant is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het definitieve programma betekent goed nieuws voor de leerlingen van Curio Prinsentuin in Andel, nu de provincie Noord-Brabant de schoolbuslijnen naar de school in Andel vanaf 2025 handhaaft.

In het definitieve programma wordt de toekomstige vervoerder verplicht om in elk geval tot en met 2028 lijnen vanuit de gemeente Drimmelen, de gemeente Dongen en vanaf Kromme Nol naar Curio Prinsentuin in Andel te handhaven. “We hebben goed naar alle opmerkingen en adviezen geluisterd. Sommige hebben we overgenomen, andere niet. Naar de lijnen naar Andel hebben we nog eens goed gekeken en daar een passende oplossing voor gevonden”, stelt gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen.

Minimumeisen

‘Het nu vastgestelde programma bevat minimumeisen’, laat de provincie Noord-Brabant verder weten. ‘Zo krijgen vervoerders ruimte en flexibiliteit om zelf met voorstellen voor het OV-netwerk te komen. Het uiteindelijke resultaat zal kwalitatief en kwantitatief beter zijn dan de minimumeisen.’

De volgende stap in het proces is het openstellen van de aanbestedingsprocedure. Halverwege maart kunnen geïnteresseerde marktpartijen inschrijven en het bestek opvragen. In december wordt bekend wie vanaf juli 2025 de nieuwe vervoerder in West-Brabant is. Met deze nieuwe OV-concessie is 32,55 miljoen euro aan subsidie per jaar mee gemoeid.