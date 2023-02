Einde subsidie voor waterbesparende maatregelen komt in zicht: groot deel subsidiepot vergeven

ALTENA • Agrarische bedrijven in het rivierengebied konden de afgelopen jaren financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen, zoals het aanleggen van druppelirrigatie. Het einde van deze subsidie van Waterschap Rivierenland komt nu in zicht.

De afgelopen jaren hebben agrariërs uit de fruitteelt, akkerbouw en boom- en plantenteelt volop subsidie aangevraagd. In totaal kreeg Waterschap Rivierenland ruim driehonderd subsidieaanvragen binnen.

Vooral druppelirrigatie en beslissingsondersteunende systemen waren populaire maatregelen, waarmee agrariërs hun bedrijf toekomstbestendiger maakten. Inmiddels is het grootste deel van de subsidiepot vergeven. Er is nog ongeveer 63.000 euro over van de oorspronkelijke 1.470.000 euro.

Een subsidie aanvragen kan nog tot 1 juni 2023. Vervolgens is er nog tijd tot 1 september 2023 om de activiteiten uit te voeren. Tot slot moet Waterschap Rivierenland uiterlijk 1 oktober 2023 de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie binnen hebben.