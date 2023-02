Gemeente Altena koos bewust voor loting bij verpachten van gemeentegronden

35 minuten geleden

Algemeen 88 keer gelezen

ALTENA • De gemeente heeft bewust gekozen voor loting bij het opnieuw verpachten van gemeentegronden. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen die de VVD het college stelde.

‘De gebruikelijke manieren om de pachtgronden uit te geven zijn inschrijving en gunning aan de hoogste inschrijver of uitgifte middels loting. Het voordeel van gunning aan de hoogste inschrijver is dat de gemeente de maximale opbrengst kan genereren. Het nadeel is dat de hogere prijs maakt dat een pachter het maximale uit de grond wil krijgen, wat kan leiden tot te intensief gebruik en uitputting van de grond. Dit leidt tot een waardedaling van onze grond’, licht het college toe.

‘Daarnaast hebben wij niet het signaal willen geven het Didam-arrest te ‘misbruiken’, om in plaats van onze jaarlijkse pachtsom van 800,00 euro per hectare per jaar de opbrengst uit verpachting van gemeentegrond flink op te drijven. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de manier van verpachting zoals die in het verleden ook door ons werd gehanteerd en daarin zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen.’