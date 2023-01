Roeiers gezocht voor Dussense St. Ayles Skiff: ‘Doel is om mee te doen met Altena Regatta’

do 26 jan 2023, 15:31

DUSSEN • De bouwers van de Dussense St. Ayles Skiff hebben er de vaart goed in zitten. Zaterdag 28 januari is het volgende feestelijke moment in het bouwproces. De sloep wordt gedraaid en de kleuren, gekozen door de kinderen van de basisscholen, worden bekendgemaakt. In Dussen wordt daar met medewerking van fanfare Wilhelmina weer een feest van gemaakt.

Het bouwen van de roeisloep blijkt een klus is die mensen verbindt, vanuit verschillende technische disciplines samen een prestatie neerzetten. Gezamenlijk roeien, is het volgende doel. Samen sporten, samen een nieuwe uitdaging aangaan. Een aantal aspirant roeiers hebben zich al gemeld, maar dat mogen er nog wel wat meer worden.

Ervaring niet nodig

‘Ervaring in het roeien is niet nodig, jong, oud, vrouw, man, iedereen kan skiff roeien’, stellen de bouwers van de Dussense St. Ayles Skiff. ‘Het eerste doel is deze zomer met meerdere teams aan de Altena Regatta mee te doen. Tijdens de voorbereiding op de eerste evenement worden de roeiers begeleid door ervaren roeiers van de andere dorpen in onze gemeente. Als vanzelf wordt je lid van een verbindende regionale gemeenschap.’

Zaterdag 28 januari kan iedereen die dat wil meedoen aan de indoor roeiwedstrijd die tijdens het draaien van de Dussense skiff plaats zal vinden. Dat kan met een zelf samengesteld team bestaande uit vier personen, of met een ter plaatse geformeerde equipe. De feestelijkheden beginnen om 14.00 uur, het roeien vanaf 14.30 uur. Voor de winnaar staat er naast de roem ook een fles bubbels klaar.

‘Mocht je na het meedoen de smaak te pakken hebben en wil je meer, dan kan je dat kenbaar maken bij de organisatie of via de website‘, stelt men.

Het evenement begint om 14.00 uur bij de bouwlocatie aan de Molenkade, naast Ballegooyen Modes in Dussen. Iedereen is welkom.