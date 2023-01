Nieuw initiatief moet ‘woningnood’ van gierzwaluwen in Dussen oplossen

ma 23 jan 2023, 10:48

DUSSEN • Altenatuur en Regio Advies Groep Dussen slaan de handen ineen. Gezamenlijk voeren ze actie voor het project ‘Samen voor de Buurt’. Drie vogelaars van Altenatuur, Sylvia de Blom, Linda van Zwet, Len Bruining en de Dussense Peter Benard vormen samen met Laura Boiten van de Regio Advies Groep een projectgroep die het initiatief vormgeeft.

Laura Boiten en Len Bruining zijn de bedenkers van het project dat inmiddels serieuze vormen aanneemt. Dussen staat in Altena bekend als ‘Gierzwaluwendorp’ na een actie in 2006. In samenwerking met de toenmalige woningbouwvereniging Woonlinie (thans Bazalt Wonen) wist de Vogelwerkgroep van Altenatuur bestaande nesten in de woningen van de Van Gendtstraat te sparen tijdens een ingrijpende renovatie.

Sindsdien broeden er in de straat jaarlijks zo’n veertig paartjes gierzwaluwen, die steeds verder in het centrum van het dorp uitzwermen. Zoveel, dat er langzamerhand ‘woningnood’ ontstaan is.

De projectgroep zocht, om het initiatief succesvol te laten verlopen contact met een aantal organisaties waaronder de gemeente Altena, Bazalt Wonen, de leerkrachten van basisscholen ‘De Sprankel’ en ‘De Peppel’, medewerkers van de Dussenaar, het Sovakhuis en Sosijn.

Vogelnestkastjes

In maart wordt er tijdens een aantal middagen in de Dussenaar samen met leerlingen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en enthousiaste vrijwilligers aan drie soorten vogelnestkastjes geknutseld voor gierzwaluwen, mezen en huismussen. De nestkastjes worden nog voor het broedseizoen aan de Dussenaar en het Sovakhuis opgehangen.

Aan de eiken van de kasteeltuin komen nestkasten voor kool- en pimpelmezen, zodat tegelijkertijd de eikenprocessierups bestreden wordt. In het voorjaar verzorgen de vogelaars van Altenatuur gastlessen op de basisscholen.

Ontmoeting en verbondenheid bevorderen

De Regio Advies Groep Dussen is Zelfstandig Adviseur van RegioBank en steunt dit initiatief dat bijdraagt aan een sociaal, vitaal en biodivers Dussen. Laura Boiten vertelt: “Samen vogelhuisjes maken voor Dussen is opgezet om ontmoeting en verbondenheid te bevorderen en zo eenzaamheid tegen te gaan. Zo kunnen we met z’n allen de handen uit de mouwen steken en Dussen opvrolijken met een stel mooie vogelhuisjes. Wie doet er mee?”

‘Samen vogelhuisjes maken voor Dussen’ kan alle hulp goed gebruiken. Donaties zijn bijvoorbeeld meer dan welkom. Hoe meer steun uit de omgeving, hoe beter. Zo draagt de samenleving bij aan een fijne plek voor iedereen. “Want een sociaal Dussen maken we samen”, stelt men. Doneren kan via deze website.