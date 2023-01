Einde sabbatical voor Frans van Wijk: ‘Ik ben blij dat ik straks weer kan beginnen’

21 jan 2023

WIJK EN AALBURG • De ervaren trainer Frans van Wijk keert na een sabbatical komend seizoen terug op het voetbalveld. MVV’58, nu uitkomend in de zaterdag derde klasse E, is zijn volgende werkgever.

En dat wordt echt tijd in huize Van Wijk. Dit seizoen is vooral de afstandsbediening van zijn televisie zijn trouwe metgezel. “Ik heb voor het eerst in zo’n vijftig jaar geen voetbalverplichtingen. Als voetballer en trainer ben ik gewend minstens drie keer per week op een sportpark te verblijven. Ik ben blij dat ik straks weer kan beginnen”, aldus de 60-jarige Wijk en Aalburger. Zijn kinderen noemen hem nu al Dicky, omdat hij evenals Dick Advocaat maar niet kan stoppen.

Club met perspectief

Frans van Wijk kiest dus voor MVV’58 in Meteren, een groeikern naast Geldermalsen. Het dorpje is binnen tien jaar veertig procent gegroeid naar ruim vijfduizend inwoners. Sportpark Achterveld, op de scheiding van de oude kern, telt vier velden en inmiddels 28 jeugdteams. Van Wijk had dit seizoen al graag bij een club aan de slag gegaan.

“Dat lukte bij een paar clubs net niet. Kennelijk is mijn naam bij MVV’58 in het geheugen blijven hangen, want nu kwam ik er na twee gesprekken wel doorheen. In mijn ogen een club met perspectief. Zij hebben in alle jeugdcategorieën teams dubbel bezet. Het team JO19 speelt in de hoofdklasse. Van die talenten gaan er straks hopelijk een aantal doorkomen. Ik hou ervan om met die jonge gasten te werken, maar realiseer mij dat ik ook routiniers nodig heb. Ik hoop overigens wel dat MVV’58 derdeklasser blijft.”

Bij Wilhelmina ’26 begon de voetbalcarrière van Frans van Wijk. Daarna voetbalde hij zeven seizoenen bij Achilles Veen op het hoogste amateurniveau, waar hij na zijn voetballoopbaan ook aan zijn trainersloopbaan begon. Als voetballer behoorde hij tot de allerbesten in de regio. Van Wijk was als trainer werkzaam bij onder meer Roda Boys/Bommelerwaard, Achilles Veen, Almkerk, SSC’55, Wilhelmina ’26, RKDVC en Sparta’30. Vanaf 2018 tot 2022 was hij trainer bij het tweede elftal van zijn club Wilhelmina ’26 in Wijk en Aalburg.

Samenwerking tussen Wilhelmina ’26 en NOAD’32

Frans van Wijk verlaat Wilhelmina ’26 op het moment dat er eindelijk toenadering met NOAD’32 is gevonden. De clubs kiezen voor het eerst sinds hun oprichting voor samenwerking. Een drietal jeugdteams is vanaf de winterstop samengevoegd. “Ik hoop dat dit het begin is van een uitgebreidere samenwerking, te beginnen met de jeugd en dat dit leidt tot een fusie, want alleen dan is er hoop voor de toekomst”, is Van Wijk stellig.

Spraakmakend

In 1991 was de overstap van Frans van Wijk als speler naar Achilles Veen spraakmakend. Het was het begin van de grote jaren voor de club uit het handelsdorp. Van Wijk zou eerst als middenvelder en later als centrale verdediger bij trainer Ad Bakker zeven seizoenen leidinggeven aan het succesvolle team. “Derby’s tegen Kozakken Boys, voor veel publiek, waar ik er nooit eentje van verloren heb. Of wedstrijden tegen topploegen uit de Bollenstreek. Die wisten we allemaal wel een keer in ons voordeel te beslissen. Prestaties die toen heel normaal leken”

Van Wijk is 21 jaar trainer en is vooral realistisch. In zijn eerste veertien jaar werd hij twee keer kampioen en pakte twaalf periodetitels, daarna zeven jaar niets meer. “Was ik dan opeens een slechte trainer. Ik denk het niet, maar ik heb bij Almkerk en bij RKDVC best een tik op mijn neus gehad. Ik moest daar voortijdig weg.”

Vervolgens hielp hij vier jaar ‘zijn’ Wilhelmina ’26 uit de brand en leidde bij het tweede elftal onder andere talenten op. Van Wijk wil best meegaan met nieuwe trainingsmethodes. Er wordt steeds meer met beelden gewerkt. “Prima hoor, maar ik kan nog steeds zonder. Voetballers weten bijvoorbeeld echt wel wanneer een speler uit hun rug wegloopt. Daar zijn geen beelden voor nodig.”

Wout Pluijmert