Kranendonk trakteert oliebollen en mutsen op ‘dag van de vrachtwagenchauffeur’

do 8 dec 2022, 17:46

Algemeen 598 keer gelezen

GIESSEN • Door het hele land werden op donderdag 8 december vrachtwagenchauffeurs in het zonnetje gezet. Het was namelijk ‘de dag van de vrachtwagenchauffeur’.

Allerlei bedrijven, van groot tot klein, stonden deze dag stil bij het belangrijke werk dat vrachtwagenchauffeurs doen. Door het hele land worden chauffeurs op verschillende manieren bedankt. Er waren bijvoorbeeld bedrijven die hamburgers bakten en er stonden pannen met soep klaar. En natuurlijk werd er op sommige plekken de ‘truckerssnack’ geserveerd: een broodje bal.

Oliebollen en mutsen

Ook Kranendonk B.V./Amagard.com, met het hoofdkantoor in Waalwijk en het depot in Giessen, vond het belangrijk om een blijk van waardering te uiten richting de vrachtwagenchauffeurs.

“Wij zijn als Kranendonk B.V. gespecialiseerd in de online verkoop van tuinmaterialen zoals grind en split. Dat zijn dus flinke ladingen die onze chauffeurs moeten bezorgen. Dit is echt een vak apart. Daarom verdienen onze chauffeurs het absoluut om eens in het zonnetje gezet te worden”, aldus Claudia Metzke, werkzaam bij Kranendonk B.V.

Zij stond deze dag samen met collega Evi Quanjel klaar op het depot in Giessen, om alle chauffeurs die daar langskwamen te trakteren op een lekkere warme oliebol met poedersuiker en een heerlijk warme muts.

Positieve reacties

De eerste reacties zijn allemaal positief. “Ik vind dit ontzettend leuk en had het helemaal niet verwacht. Een warme oliebol en een warme muts, dat kunnen we met dit weer wel gebruiken”, aldus één van de chauffeurs die vandaag in Giessen moest zijn.

Claudia geeft aan ook volgend jaar weer wat moois in elkaar te willen zetten voor al de hardwerkende vrachtwagenchauffeurs. “Dat is het minste wat we kunnen doen.”