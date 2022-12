‘Een bedrijfsverzamelgebouw in Oudendijk gaat alle perken te buiten’

OUDENDIJK • De plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw in Oudendijk stuiten op de nodige weerstand van inwoners en de dorpsraad van Oudendijk. Zij zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met het voornemen van twee projectontwikkelaars, om de twee bestaande loodsen op Oudendijk 7 uit te breiden en er een aantal bedrijven in te vestigen. Ondanks de bezwaren heeft de gemeente Altena een bouwvergunning verleend.

Al een aantal jaar wordt er gesteggeld over de invulling van de locatie aan de Oudendijk 7, waar vroeger een transportbedrijf gevestigd was. “De voormalige gemeente Woudrichem vond dit een ongewenste situatie en heeft toen het initiatief genomen om het bedrijf te verplaatsen naar de Rietdijk in Giessen”, vertelt Gerbrand Sterrenburg-Buijs, die naast de locatie woont.

Het bestemmingsplan is hierna echter nooit aangepast, waardoor de locatie nog altijd een bedrijfsbestemming heeft.

Geen woningbouw

“Toen twee projectontwikkelaars de grond kochten, werden er plannen gemaakt om een aantal grote woningen op het terrein te plaatsen. De gemeente gaf hier toestemming voor, maar door tussenkomst van de provincie kon de bouw niet doorgaan. Volgens de provincie zou de bouw ten koste gaan van de historische lintbebouwing”, legt Sterrenburg-Buijs uit.

“Nu proberen de eigenaren de bedrijfsbestemming van de locatie uit te venten en hebben ze een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van de loodsen.”

Dit is tegen het zere been van de inwoners en dorpsraad van Oudendijk. “Een bedrijfsverzamelgebouw in Oudendijk gaat alle perken te buiten”, stelt Jeannette Zwijnenburg, voorzitter van de dorpsraad. “We snappen dat de projectontwikkelaars geld willen verdienen, maar voor deze plannen leent Oudendijk zich niet.”

De inwoners van Oudendijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid door de nauwe straten. Ook is men bang dat de komst van een aantal bedrijven ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp, onder andere door geluids- en stankoverlast.

Handtekeningen

“We hebben deze bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente en de projectontwikkelaar, maar toch is er een vergunning verleend. Het stelt ons enorm teleur dat de gemeente geen rekening heeft gehouden met de inwoners van Oudendijk”, zegt Zwijnenburg.

Al in een vroeg stadium werd er namelijk door negentig inwoners van Oudendijk middels een handtekeningenactie duidelijk gemaakt, dat men niet achter de plannen staat. Hierna zijn deze handtekeningen aangeboden bij de gemeente.

“Hier is dus niets mee gedaan en dat vinden we erg kwalijk. De dorpsraad van Oudendijk is op voorspraak van de gemeente opgericht, maar dat blijkt een wassen neus te zijn. We hadden aan de voorkant betrokken willen worden bij de plannen, maar zijn niet eens uitgenodigd voor een gesprek na de handtekeningenactie”, aldus de voorzitter van de dorpsraad.

De inwoners van Oudendijk zouden op de locatie aan Oudendijk 7 graag een alternatief voor het bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd zien worden. ”Denk hierbij aan een project dat de gemeenschap ten goede komt, zoals een duurzaamheidsproject.”

Om de zorgen van de inwoners van Oudendijk kracht bij te zetten, werden er vrijdag 340 bezwaren aan de gemeente overhandigd.

Vragen politiek

Inmiddels hebben ook de politieke partijen AltenaLokaal, CDA, ChristenUnie en VVD hun vraagtekens gezet bij de komst van een bedrijfsverzamelgebouw in Oudendijk.

De partijen willen van het college weten of men met de ontwikkelaar, dorpsraad en omwonenden gesproken heeft om de bedrijfsbestemming te verplaatsen naar een industrieterrein en een andere, meer passende, invulling te zoeken voor het perceel in Oudendijk.

Volgens Anne Goes van Berago BV, eigenaar van het terrein, hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken over een toename van verkeer door Oudendijk. “De hoeveelheid gebruikers verandert niet. Er zijn nu drie gebruikers en dat blijven er drie”, stelt hij.

“Op die locatie is bovendien een bestemmingsplan geldig en daarbinnen mogen een aantal zaken.” Tevens wisten de omwonenden al lange tijd dat de locatie een bedrijfsbestemming heeft, aldus Goes.