Oplevering van Atletiekpark Altena in Sleeuwijk uitgesteld tot april 2023

11 minuten geleden

Algemeen 43 keer gelezen

SLEEUWIJK • De oplevering van Atletiekpark Altena in Sleeuwijk wordt uitgesteld tot medio april 2023. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden.

De oplevering van het Atletiekpark Altena in Sleeuwijk was eind juli 2022 gepland. Tot juni liepen alle werkzaamheden volgens planning. Echter, in juni 2022 werd de constructie van de atletiekbaan na een zware regenbui ernstig beschadigd. Het regenwater was onder de laag schuimbeton gekomen en heeft de baan omhoog gedrukt.

Tussenoplossing niet haalbaar

Een tussenoplossing bleek niet haalbaar, waarna de constructie met schuimbeton grotendeels is verwijderd. Ook een rondom de baan aangebrachte goot voor opvang van regenwater was ontzet en moest geheel worden verwijderd.

Na de zomer is de nieuwe goot geplaatst en is opnieuw schuimbeton aangebracht. Ook is daarna een laag asfalt aangebracht. Ondanks de fraaie nazomer bleek echter dat het weer niet meer de goede omstandigheden bood om de kunststof toplaag aan te brengen.

Verhoogd risico

Hiervoor was het nog te lang vochtig, waardoor er te weinig werkbare uren overbleven voor deze klus die goede weeromstandigheden nodig heeft. Het toch aanbrengen van de kunststof toplaag zou een verhoogd risico op loslaten met zich meebrengen.

Volgens het college van burgemeester en wethouders achtte de aannemer het daarom eind oktober niet verantwoord de werkzaamheden alsnog uit te voeren. Hierom heeft hij het werk tijdelijk stilgelegd. ‘Als opdrachtgever hebben wij dit alleen maar kunnen accepteren om niet in de problemen te komen met de garantie’, laat het college weten in een raadsinformatiebrief.

April 2023

Het werk wordt zover als mogelijk nu gewoon afgerond. Denk hierbij aan verhardingen en het groenplan. Voor het aanbrengen van de kunststof toplaag is een periode van warm weer en droogte noodzakelijk. De aannemer verwacht in april 2023 de toplaag en de belijningen te kunnen aanbrengen, waarna de kooi voor het discuswerpen en palen en kussens voor het hoogspringen kunnen worden geplaatst.

Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt het complex formeel opgeleverd. In mei wil de gemeente een feestelijke opening van Atletiekpark Altena organiseren.

Gevolgen voor gebruikers

De hoofdgebruikers van Atletiekpark Altena, atletiekvereniging Altena Road Runners en het Altena College, zijn op de hoogte van het uitstel van de oplevering. Altena Road Runners rekende op ingebruikname vanaf september 2022 en zullen nu als gevolg van het uitstel het atletiekpark een groot deel van het seizoen moeten missen. De gemeente gaat met hen in gesprek over de gevolgen hiervan voor de vereniging.

Het Altena College moet nu de buitenlessen bewegingsonderwijs dit schooljaar uitstellen tot medio mei.