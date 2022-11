Bouw van brandweerkazernes op schema, Altena moet aannemer vergoeding betalen

ALTENA • De gemeente Altena moet deels opdraaien voor de bouwkostenstijging, die is ontstaan bij de bouw van de drie brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank. Dat heeft de Raad van Arbitrage besloten, nadat de aannemer een vergoeding had geëist van de gemeente. Ook moet de gemeente een deel van de door de aannemer geleden vertragingsschade vergoeden.

De aannemer had bij de Raad van Arbitrage voor de bouw 733.000 euro aan meerkosten en vertragingsschade geëist van de gemeente. De eisen van de aannemer zijn grotendeels afgewezen. De Raad van Arbitrage vond een bijdrage van 175.000 euro van de gemeente Altena in de bouwkostenstijgingen echter wel redelijk.

Ook kreeg de aannemer een vergoeding van 87.000 euro van de gemeente toegewezen, in de door de aannemer geleden vertragingsschade. Dit maakt het college van burgemeester en wethouders bekend in een brief aan de gemeenteraad.

Een deel van de vertragingsschade is ontstaan als gevolg van een fout in de constructieberekening voor de kazerne in Almkerk. Hierdoor moesten langere heipalen worden besteld en is mede daarom enige vertraging ontstaan. De extra kosten voor de aanschaf van de palen worden doorberekend aan de architect en constructeur.

Kosten meerwerk

Los van het geschil, tussen de aannemer en de gemeente, en het vonnis, zijn er tijdens het bouwproces ook meerwerkkosten ontstaan. Per kazerne komen deze meerwerkkosten uit op ongeveer 30.000 euro en in totaal op 85.000 euro.

Op schema

Tegelijkertijd meldt het college ook positief nieuws over de bouw van de drie brandweerkazernes. Die verloopt namelijk voorspoedig en volgens planning worden de drie kazernes in de derde week van december opgeleverd. Hierna kunnen ze in gebruik worden genomen door de drie brandweerkorpsen.

In Hank wordt de huidige kazerne na de verhuizing gesloopt. Vervolgens wordt het achterterrein nog ingericht, met onder andere een wasplaats en fietsenstalling.

Feestelijke opening

De opening van de kazerne in Almkerk zal in januari op feestelijke wijze gevierd worden. Als in Hank ook alle buitenwerkzaamheden zijn afgerond, wordt de de bouw van de drie kazernes ook hier afgesloten met een feestelijke opening.