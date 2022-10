Rijgedrag grotendeels de oorzaak van verkeersonveilige situaties op kruising in Almkerk

ALMKERK • Het rijgedrag van automobilisten op de kruising Duijlweg/Midgraaf in Almkerk is grotendeels de oorzaak van verkeersonveilige situaties op het kruispunt. Dat blijkt uit een locatie- en cameraonderzoek dat in opdracht van de gemeente Altena is uitgevoerd. Daarom plaatst de gemeente hier Dynamische Snelheidsborden en komen er gerichte handhavingsacties van de politie.

De VVD stelde eerder dit jaar vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de kruising Duijlweg/Midgraaf. De partij maakte zich zorgen over de verkeerssituatie op de kruising. Naar aanleiding van de vragen zegde het college een evaluatie van de verkeersveiligheid toe, nadat de gemeente in juni 2021 het kruispunt al aanpaste om de verkeersveiligheid te verbeteren.

‘In de uitgebreide evaluatie wordt geconcludeerd dat de nieuwe weginrichting voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan dit kruispunt’, schrijft het college aan de gemeenteraad. ‘Wel wordt er geconcludeerd dat er nog steeds een kans aanwezig is dat er ongevallen plaats kunnen vinden. De oorzaken hiervan zijn nagenoeg altijd toe te schrijven aan het gedrag van de wegbestuurders.’

Te hoge naderingssnelheid

Ingenieurs- en adviesbureau Jens voerde in opdracht van de gemeente het locatie- en cameraonderzoek uit op de kruising. Enkele bevindingen zijn onder meer dat het verkeer op de Midgraaf voldoende wordt geremd. Uit de camerabeelden en tellingen blijkt echter dat het verhoogde plateau het verkeer op de Duijlweg maar beperkt afremt. Daardoor ligt de naderingssnelheid, van gemiddeld 67 kilometer per uur, relatief hoog om tijdig te kunnen anticiperen op onverwachte verkeerssituaties.

Meer verkeer op Duijlweg

De tellingen laten ook zien dat er 3,5 keer meer verkeer op de Duijlweg rijdt, dan op de Midgraaf. ‘Deze verhouding heeft een negatief effect op het verwachtingspatroon van de weggebruiker’, schrijft de gemeente. ‘Verkeer op de Duijlweg komt op de meeste momenten geen kruisende voertuigen tegen. In het geval dat er wél kruisend verkeer is, dan verwacht men dit niet en anticipeert mogelijk onvoldoende op de situatie.’

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de schrikhekken op de kruising de aandacht afleiden en daardoor een negatief effect op de verkeersveiligheid hebben. De schrikhekken zijn daarom verwijderd.