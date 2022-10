Gerard van Buiten geeft lezing bij Tuinclub Altena over schaduwplanten

vr 21 okt 2022, 12:30

ALMKERK • Gerard van Buiten, ruim 20 jaar werkzaam bij de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht, verzorgt op maandagavond 31 oktober een interessante lezing bij Tuinclub Altena. In deze botanische tuinen is de laatste dertig jaar een enorme collectie schaduwplanten opgebouwd, die in het voorjaar liefhebbers uit binnen- en buitenland trekt.

Schaduw in de tuin wordt nog weleens als een probleem gezien. Veelgehoorde opmerkingen zijn: ‘Welke planten willen daar nog groeien? Ze zijn vaak vroeg uitgebloeid en verdrogen altijd’.

‘Als we gaan kijken waar onze schaduwplanten vandaan komen en hoe ze in de natuur groeien, kunnen we daar heel veel van leren. Dan wordt het tuinieren in de schaduw al veel gemakkelijker en leuker’, aldus Tuinclub Altena.

Gerard van Buiten, de hortulanus van deze botanische tuinen, deelt deze avond zijn ervaringen met tal van mooie (nieuwe) schaduwplanten en geeft tips hoe een schaduwtuin er het hele jaar mooi uit kan zien.

De lezing wordt gehouden in de Almzaal van de Hervormde kerk, Kerkstraat 14, in Almkerk. De zaal is open vanaf 19.45 uur, de lezing start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.45 uur.

De entree is inclusief koffie of thee vooraf en kost 5,00 euro. Voor leden van de tuinclub is de entree gratis. Zie ook https://tuinclubaltena.nl.