Voltena organiseert kleurplaten- en spandoekenwedstrijd: win VIP-plekken

1 uur geleden

WERKENDAM • Team Voltena Dames 1 speelt volleybal in de eredivisie, het hoogste niveau van Nederland, en organiseert een leuke kleurplatenwedstrijd voor de kinderen uit Werkendam.

Ook is er een spandoekenwedstrijd. In de week van 10 oktober liggen de kleurplaten in de supermarkt klaar. Ook worden de kleurplaten op de scholen uitgedeeld. ‘Lever jouw kleurplaat en spandoek in op 22 oktober tussen 18.30 uur tot 18.45 uur bij binnenkomst van de wedstrijd van Team Voltena Dames 1, in sporthal de Crosser. Zij spelen dan om 19.00 uur tegen ARBO Rotterdam/Fast Dames 1. Aan het einde van de wedstrijd wordt de winnaar bekend gemaakt’, laat Voltena weten.

Wat kan je winnen? Vijf VIP-plekken bij een wedstrijd naar keuze en een beach-topje van Olympisch beachvolleybalster en Voltena-speelster Raïsa Schoon. De winnaars van de spandoekenwedstrijd winnen ook een VIP-plek bij een wedstrijd naar keuze.