Altena Road Runners houdt clubkampioenschappen

1 uur geleden

Algemeen 96 keer gelezen

ALTENA • Altena Road Runners organiseerde op zaterdag 1 oktober, in afwachting van hun nieuwe baan, bij DAK Drunen de clubkampioenschappen.

Ondanks de weersomstandigheden trokken heel een hele groep jeugdleden en enkele senioren richting Drunen. Daar werd door de kinderen in diverse categorieën hard gestreden om de fel begeerde gouden medaille.

De atleten kwamen uit op diverse onderdelen zoals hoog- en verspringen, speerwerpen, kogelstoten en een lange afstand van 400, 600 of 1000 meter. Later op de dag kwamen ook de junioren in actie. Ook zij hebben onderling een leuke strijd gehad.

Ten slotte waren er nog senioren lopers gekomen voor de 3 kilometer baanwedstrijd. Ook daar hebben de lopers hun uiterste best gedaan om in de prijzen te lopen. ‘Volgend jaar hopen we op onze eigen nieuwe atletiekbaan aan de Roef in Sleeuwijk opnieuw mooie en sportieve clubkampioenschappen te houden’, laat Altena Road Runners weten.