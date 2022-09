Achtstegroepers proeven van het leven als brugklasser tijdens ‘Altena Experience’

SLEEUWIJK • Met plezier op ontdekkingstocht gaan door een nieuwe school. Het Altena College trapt af met de doe-middag ‘Altena Experience’ voor groep 8: de eerste van een reeks leuke en uitdagende activiteiten de komende maanden.

Ruim tweehonderd achtstegroepers grepen woensdag 28 september hun kans om alvast te proeven van het leven als brugklasser op het Altena College. Met veel plezier en enthousiasme namen de leerlingen plaats in de ruime aula van de school.

Na een warm welkom door mevrouw van Haaften, conrector van de brugklassen, ging de doe-middag van start. In vier blokken met verschillende themagerichte lessen, werden de leerlingen door ouderejaars leerlingen door de Experience geleid.

Deze oudejaarsleerlingen zijn vaak ook lentor. Een lentor maakt brugklasleerlingen wegwijs in de school gedurende het eerste schooljaar. Grote kans dus dat achtstegroepers ze weer tegenkomen als ze volgend jaar in de brugklas van het Altena College zitten.

“De Altena Experience is onderdeel van een leuk en gevarieerd kennismakingsaanbod”, vertelt mevrouw van Haaften. “De volgende activiteit is de Open Middag op woensdag 19 oktober. Van 14.00 uur tot 17.00 uur kunnen leerlingen van groep 7 en 8 samen met hun ouders/verzorgers een kijkje komen nemen in onze school. Kijk op onze website voor meer informatie. Wij zetten onze deuren met plezier voor jullie open!”