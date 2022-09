Problemen in voormalig gemeentehuis Werkendam: bewoners hebben spijt van verhuizing

WERKENDAM • In het voormalige gemeentehuis van Werkendam zijn 36 appartementen, twee studio’s en twee lofts gebouwd. Het betreffen allemaal huurwoningen in de vrije sector. Een mooie oplossing zou je denken, nu de woningmarkt voor bepaalde doelgroepen moeilijk toegankelijk is. Toch zijn er bewoners die spijt hebben van hun keuze om het oude gemeentehuis in te trekken. “Als ik van tevoren had geweten wat voor problemen we hier zouden ondervinden, was ik er nooit naartoe verhuisd.”

Aan het woord is één van de bewoners van een appartement in het voormalige gemeentehuis van Werkendam. De bewoner wil niet met naam genoemd worden en heeft daar een duidelijke reden voor. (De naam van de bewoner is wel bekend bij de redactie.) “Er zijn veel voorbeelden bekend van mensen die geïntimideerd en bedreigd werden door de beheerder van dit gebouw, nadat zij problemen naar buiten brachten.”

Hoe zit dit precies? Nadat de gemeente Werkendam fuseerde met Woudrichem en Aalburg, tot één gemeente Altena, werd het gemeentehuis in Werkendam verkocht. Dat er huurwoningen in het gebouw zouden komen was een voorwaarde voor de verkoop, liet de gemeente Altena eerder weten. Groenhave BV, een bedrijf uit Utrecht, meldde zich voor het pand en voldeed volgens de gemeente aan de gestelde voorwaarden, waardoor de koop kon plaatsvinden. Het pand werd volledig verbouwd en de woningen werden te huur aangeboden.

Marcel van Hooijdonk

Uit de huurcontracten die de bewoners moesten ondertekenen blijkt echter dat niet Groenhave BV, maar Van der Huizen Vastgoedbeheer verantwoordelijk is voor het beheer van de woningen in het gemeentehuis. Van Der Huizen Vastgoedbeheer is één van de BV’s via welke vastgoedmagnaat Marcel van Hooijdonk woningen verhuurt. Van Hooijdonk is een beruchte huisjesmelker. Hij werd twee keer eerder uitgeroepen tot huisjesmelker van het jaar, is meerdere keren beboet door de gemeente Utrecht, door de rechter veroordeeld en in de gemeenteraad van Den Haag werden meermaals vragen gesteld over soortgelijke problemen als die zich voordoen in het voormalige gemeentehuis van Werkendam.

Waslijst van problemen

De lijst van problemen en gebreken in het oude gemeentehuis is niet gering. Om te beginnen werd de datum waarop de huurders het pand mochten betrekken meermaals verschoven. “Aanvankelijk zouden we begin oktober 2021 de woningen mogen betrekken, maar dit werd uiteindelijk eind november 2021. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar het is het topje van de ijsberg”, zegt de bewoner. Dit verhaal wordt bevestigd door een medebewoner. Ook deze persoon wil niet met naam genoemd worden, uit angst voor intimidatie. (De naam van deze bewoner is ook bekend bij de redactie.)

De medebewoner zou een appartement met berging huren, maar door een fout werd er één berging teveel in de verhuur aangeboden. Om dit op te lossen mochten de mensen die een appartement met berging zouden huren tijdelijk geen gebruik maken van de bergingen, al betaalden ze hier al wel voor. Een echte oplossing liet maanden op zich wachten, waarbij bewoners na verloop van tijd het heft in eigen handen namen. Ze besloten de bergingen zelf onderling te verdelen.

“Vervolgens kregen de bewoners een dreigbrief van de makelaar, waarin ze gesommeerd werden de bergingen leeg te halen. Anders zouden de sloten vervangen worden en de spullen die erin stonden weggegooid worden”, vertelt deze persoon. Uiteindelijk konden de huurders pas na vijf maanden gebruikmaken van hun bergingen, waar ze al die tijd al voor betaald hadden.

Van het kastje naar de muur

Volgens de bewoners is dit een sprekend voorbeeld van hoe er met problemen en klachten wordt omgegaan. Voor hun gevoel worden ze van het kastje naar de muur gestuurd en blijven oplossingen vaak (lange tijd) uit. Zo ook met de ventilatie die het maandenlang niet deed, en volgens de bewoners nog steeds slechts zeer beperkt werkt, maar wel ontzettend veel lawaai maakte met slechte nachtrust en slecht geventileerde woningen tot gevolg.

Daarnaast laat de hygiëne in het pand zeer te wensen over. Nu de verbouwing al enkele maanden is afgerond ligt er op veel plekken nog bouwstof en andere troep. “Toen ik een schoonmaker hierop aansprak vertelde hij me, dat hij slechts zes uur per maand de tijd krijgt om het hele gebouw schoon te maken”, noemt de bewoner een mogelijke oorzaak.

Daarnaast deed de lift in het pand het tot drie weken geleden niet. “Mensen die slecht te been zijn, werden dus verplicht de trap te nemen. Ik kon mijn opa bijvoorbeeld niet thuis uitnodigen, simpelweg omdat hij niet zoveel trappen kan lopen”, vertelt de medebewoner.

Ondergrondse container

Van Der Huizen Vastgoedbeheer en de makelaar beloofden de huurders dat er voor het pand een ondergrondse container geplaatst zou worden. Nu staan er namelijk een aantal containers, waar ook buurtbewoners hun afval in dumpen. Elke keer als een container geleegd moet worden, komen de kosten voor rekening van de bewoners. “Zo’n ondergrondse container zou dat probleem kunnen verhelpen, maar deze belofte is nog steeds niet nagekomen.” De bewoners werd ook beloofd dat er achter het pand een gezamenlijke tuin aangelegd zou worden. Hier is men nog niet mee begonnen en op vragen hierover krijgen de bewoners geen antwoord.

In contact komen met de beheerder blijkt sowieso lastig te zijn. Op de website van Van Der Huizen Vastgoedbeheer is geen telefoonnummer te vinden en als men al via een omweg een medewerker van het bedrijf weet te bereiken blijven oplossingen vaak uit. “Als we een tijdje later hetzelfde nummer draaien en vragen naar de medewerker die we eerder de problemen kenbaar gemaakt hebben, krijgen we vaak te horen dat deze persoon er niet meer werkt. Dan begint het riedeltje dus weer opnieuw.”

Geen noodnummer

Wat de bewoners nog meer frustreert is dat er geen noodnummer kenbaar gemaakt is. “Als er iets is moeten we dus 112 bellen, of proberen om via een andere weg een oplossing te vinden.” Zo is er onlangs een waterleiding gesprongen en als het hard regent lekt het in de hal op de begane grond. Deze problemen moesten de bewoners in eerste instantie zelf verhelpen.

De bewoners maken zich ook zorgen over de brandveiligheid in het gebouw. “Er werd een tijdje terug een controle gehouden, waaruit bleek dat het pand voldeed aan de gestelde eisen. Maar vervolgens zijn alle brandslangen en brandblussers weggehaald en we weten niet door wie.”

Oproep aan gemeente

De bewoners hopen met het kenbaar maken van de problemen, dat de gemeente(raad) hen te hulp schiet. Hoewel een toezichthouder van de gemeente druk heeft gezet om de ventilatieproblemen op te lossen, is er hierna niet meer gemeten of deze nu inderdaad naar behoren werkt.

“Het pand is voormalig eigendom van de gemeente Werkendam. Het plan om hier huurwoningen in te bouwen, kan mensen helpen die anders niet in staat zijn om een geschikte woning te vinden. Het is zonde dat het pand op deze manier verloederd wordt. De mensen willen hier graag met plezier wonen, maar dat gaat niet op deze manier. Bovendien staan we in ons recht, maar kunnen en durven veel mensen hun gelijk niet te halen. Zij worden afgeschrikt door hetgeen ze al hebben gezien bij andere huurders van Marcel van Hooijdonk”, zegt de bewoner, waarna hij een voorbeeld noemt.

“Eén medebewoner is een rechtszaak gestart en krijgt nu te horen dat hij zijn woning uit moet. Deze zou namelijk opeens voor studenten bedoeld zijn, terwijl bij de verhuurder al lang bekend was dat diegene een baan heeft. Voordat we konden huren moesten we namelijk een loonstrook, jaaropgave, werkplaats en beroep opgeven.”

Wanneer de gemeente toezicht zou houden op de gang van zaken, voelen de bewoners zich volgens hen meer gesterkt om bij problemen actie te ondernemen. Overigens is het goed om te vermelden dat niet alleen de gesproken personen last ondervinden van de gebreken en problemen. Een aangetekende brief aan Van Der Huizen Vastgoedbeheer, waarin de beheerder op 15 februari 2022 gesommeerd werd om binnen zes weken te problemen op te lossen, is ondertekend door vijftien bewoners van het voormalige gemeentehuis.

Reactie gemeente Altena

De gemeente Altena heeft toegelicht hoe het voormalige gemeentehuis in handen is gekomen van Groenhave BV. ‘Voor de verkoopprocedure is een externe partij ingehuurd, die het pand bij openbare inschrijving op de markt heeft gebracht. (...) Uiteindelijk hebben twee partijen een bod uitgebracht. Deze partijen voldeden aan de gestelde verkoopvoorwaarden. Het pand is in 2019 verkocht en overgedragen aan de partij met het winnende (hoogste) bod’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens de gemeente heeft er een zogenaamde BIBOB-toets plaatsgevonden en heeft de uitkomst hiervan geen aanleiding gegeven de koop niet door te laten gaan met deze partij.

De gemeente heeft destijds geen link kunnen leggen tussen Groenhave BV en één van de BV’s waarmee Marcel van Hooijdonk opereert. Ook heeft de gemeente geen afspraken gemaakt over wie het pand in beheer zou krijgen. ‘Wij gaan over de verkoop, bedoelde bestemming en goede overdracht van het pand. Niet over zaken als welke aannemer het pand zou gaan verbouwen, of wie er na de verbouwing als beheerder ingehuurd wordt door de eigenaar van het pand.’

De gemeente zegt er op toe te zien dat het verbouwde pand voldoet aan gestelde bouwkundige (veiligheids)eisen en dat meldingen hierover worden opgepakt. ‘Zo heeft onze bouwinspecteur een probleem met de ventilatie aangekaart om in orde te maken. Dit wordt nogmaals gecontroleerd.’ Ook laat de gemeente weten dat de brandveiligheid door de brandweer gecontroleerd en goedgekeurd is. ‘Het weghalen van brandblussers en brandslangen doet hier niets aan af, omdat dit volgens de wet- en regelgeving niet vereist is in een pand met woonfunctie.’

‘Wij zijn bereid een luisterend oor te bieden als inwoners daar om vragen, maar we willen geen valse verwachtingen wekken dat wij een rol kunnen spelen in het oplossen van de onvrede tussen huurders en verhuurder’, stelt de gemeente tenslotte.

Van Der Huizen Vastgoedbeheer is ook om een reactie op de situatie gevraagd, maar zij hebben ondanks verschillende verzoeken nog niet gereageerd.

