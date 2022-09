Altena gaat meer aandacht besteden aan ‘horrorplant’ Japanse Duizendknoop

39 minuten geleden

Algemeen 120 keer gelezen

ALTENA • Gemeente Altena heeft nog geen vastgesteld beleid voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die de CDA-fractie stelde over deze ‘horrorplant’.

De partij maakte kenbaar zich zorgen te maken om de exotische plant die ook in Altena wordt aangetroffen. Deze plant staat bekend als een woekeraar met een enorme groeikracht en kan grote schade veroorzaken aan verhardingen, rioleringen en funderingen.

‘In het kader van projecten is wel proef gedraaid met bestrijdingsmethoden’, laat het college weten. ‘Zo zijn wel eens stukken afgegraven. Deze methode werkt goed maar is erg kostbaar. Ook zijn er wel planten geïnjecteerd; dit kan eigenlijk alleen als er maar weinig planten staan en je dit langere tijd volhoudt.’

Bij de gemeente zijn op dit moment 21 locaties in Altena bekend, waar de Japanse Duizendknoop groeit. Tien van deze locaties zijn gemeentegrond. Op de website van de gemeente wordt nog geen informatie verstrekt over de locaties waar de Japanse duizendknoop staat. Dit gaat binnenkort echter veranderen, geeft het college aan.

Ook gaat de gemeente de inwoners van Altena informeren over de Japanse duizendknoop en wat ze kunnen doen als deze plant in de eigen tuin voorkomt. ‘We nodigen inwoners uit om groeiplaatsen van Japanse duizendknoop in de openbare ruimte te melden. We geven daarbij wel duidelijk aan dat we in eerste instantie de locaties inventariseren en dat er op dit moment nog geen plan van aanpak is voor bestrijding’, aldus het college.

“Uitstekende actie van de gemeente”, reageert CDA-raadslid Van Breugel. “De plant is wellicht eenvoudiger te bestrijden met hulp van onze inwoners.” Ook de tips over hoe om te gaan met deze plant in eigen tuin zijn nuttig om verspreiding en schade voor inwoners te voorkomen, aldus Van Breugel.