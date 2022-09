Henk van der Steenhoven (82) stopt na bijna 60 jaar met buurtsuper in Wijk en Aalburg

28 minuten geleden

Algemeen 175 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Al bijna zestig jaar runt Henk van der Steenhoven (82) zijn kleine buurtsuper, welke gevestigd is aan de Polstraat in Wijk en Aalburg. Binnenkort houdt hij het echter voor gezien. De administratieve verplichtingen die horen bij het runnen van een eigen winkel worden hem, begrijpelijkerwijs, te veel.

Henk van der Steenhoven was vijftien jaar toen hij voor het eerst te vinden was in het pand waar nu de buurtsuper gevestigd is. Destijds had zijn oom, Jan Vos, daar een winkeltje waar Henk als knecht hielp.

Toen Jan Vos ziek werd nam Henk de winkel over. Vanaf dat moment voorzag hij, standaard gekleed in zijn blauwe stofjasje, een deel van Wijk en Aalburg en Veen van de nodige boodschappen. Dit deed hij samen met zijn vrouw Anneke, die twaalf jaar geleden overleed, en met zijn kinderen Liesbeth, Kees, Corrie en Erika. Zij hadden allemaal hun eigen taken. Henk ontfermde zich bijvoorbeeld over de bestellingen en Anneke bemande ondertussen de winkel.

‘Ik dacht dat ik nog een borreltje kreeg’

Het zijn jaren waar Henk met veel genoegen op terugkijkt. De nodige anekdotes passeren de revue. Bijvoorbeeld over die keer dat een varkensboer om half 12 ’s avonds nog aan de deur stond voor een pak havermout. “Ik heb de mensen altijd geholpen”, vertelt Henk in Aalburgs dialect. “Op een zaterdagavond, toen de winkel al gesloten was, werd er buiten ineens tegen de muur geschopt. Vanuit mijn slaapkamerraam riep ik naar beneden: ‘Wat motte?’. ‘Ik heb het aan de maag, ik moet havermout hebben’, riep Kees, de varkensboer, terug.” Henk glundert tijdens het vertellen: “Dat pak havermout heb ik toen uit het raam naar beneden gegooid. ‘Vangen war!’, riep ik nog. ‘Ik dacht dat ik nog een borreltje kreeg’, riep Kees terug. ‘Maak dat je thuis komt, want je krijgt van je vrouw op je mieter’”, reageerde Henk.

De reactie van de varkensboer was tekenend voor de gastvrijheid van Henk. De buurtsuper en de woonkamer achter de winkel hadden al die jaren namelijk ook een soort sociale functie. “De woonkamer zat altijd vol met mensen die kwamen ‘burten’”, vertelt dochter Corrie. “Er stond altijd koffie en eten voor de mensen klaar.” Als er niemand bij Henk kwam buurten, bleef hij zelf wel ergens hangen om te kletsen. “Het mooiste van mijn werk vond ik ook het contact met de mensen”, zegt Henk, die altijd hondenbrokken mee op zak had. “Mijn vader was gruwelijk bang van honden, vandaar”, vertelt dochter Erika lachend.

Stokvis

Het werk van Henk is door de jaren heen niet veel veranderd, evenals het assortiment dat er in de winkel te vinden is. Misschien is dit wel de reden dat hij steeds heeft kunnen opboksen tegen de komst van grote supermarktketens. Nog altijd houdt Henk de winkel grotendeels zelf draaiend. Hij haalt boekjes voor de bestellingen bij klanten op, hij maakt de bestellingen gereed en hij rijdt nog steeds zelf naar de Makro en de Sligro om inkopen te doen.

Het meest unieke product uit het assortiment van Henk’s buurtsuper is al jarenlang stokvis. Bij een doorsnee supermarkt is dit niet te verkrijgen, maar Henk heeft er nog verschillende op voorraad. “Vroeger noemde we dit ‘armoedespek’”, vertelt hij. “Dat is nu wel anders. Het is nu eerder een delicatesse. Je betaalt nu 6,50 euro voor een ons stokvis.” De Wijk en Aalburger verkoopt ook nog inmaakzout, voor een traditionele methode om producten te conserveren. In de buurtsuper verkocht Henk voorts veel wasmiddelen en andere (voornamelijk droge) levensmiddelen. Voor verse producten was het handeltje iets te klein. Naast de verkoop van producten in de buurtsuper, voorzag Henk ook verschillende bedrijfskantines van etenswaren.

Hoewel Henk zijn buurtsuper en het contact met de klanten gaat missen, geeft hij aan er wel vrede mee te hebben. “Het is jammer dat ik moet stoppen, maar het is ook wel fijn om straks rustiger aan te kunnen doen”, besluit Henk. De buurtsuper is nog tot 1 oktober geopend.