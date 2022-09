Weg tussen Woudrichem en Almkerk krijgt nieuwe laag asfalt en sluit in fases

WOURDICHEM/ALMKERK • Van 3 tot en met 28 oktober is steeds een deel van de weg tussen Woudrichem en Almkerk dicht. De Woudrichemseweg en Almkerkseweg krijgen dan namelijk een nieuwe laag asfalt.

Het werk gebeurt in vier fases. De weg is dus niet overal tegelijk afgesloten. Van 3 tot en met 7 oktober is de N322 tot de Uppelsehoek afgesloten. Van 10 tot en met 14 oktober volgt het gedeelte Uppelsehoek tot Roef. Van 17 tot en met 21 oktober is de Veldweg tot Ruigenhoekweg afgesloten en van 24 tot en met 28 oktober de Ruigenhoekweg tot Roef.

Via borden wordt het verkeer omgeleid. De woningen, landerijen en bedrijven aan de weg blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad en de hulpdiensten kunnen de werkzaamheden altijd passeren. Afvalinzameling gaat ook op de gewone manier door.