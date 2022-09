Veerpont Brakel II vaart tijdelijk niet door aanvaring: Woudrichem - Gorinchem als alternatief

REGIO • Het veer Brakel II is donderdag 22 september in de vroege ochtend aangevaren door een vrachtschip. Op het moment van de aanvaring waren er geen passagiers aan boord. De schipper heeft de veerpont veilig aan de kade gebracht, waarna is gestart met het in kaart brengen van de schade.

Riveer is nu in afwachting van verschillende instanties over het verdere verloop van de stremming. In de loop van vrijdag volgt er een update voor passagiers. Dit betekent dat er in ieder geval de gehele donderdag en vrijdagochtend geen afvaarten plaatsvinden tussen Brakel en Herwijnen.

Woudrichem - Gorinchem als alternatief

Klanten met een rittenkaart of abonnement van het veer Brakel - Herwijnen, kunnen het ticket gedurende de stremming gebruiken op het veer Woudrichem - Gorinchem. Bekijk de vaartijden van deze veerverbinding via de reisplanner op de website of in de Riveer-app.

