VVD-fractie verbaasd over bestemmingsplan groot bouwkavel in Sleeuwijk

1 uur geleden

SLEEUWIJK • VVD Altena is verbaasd over het feit dat de gemeente Altena op een groot bouwperceel in Sleeuwijk slechts één enkele woning laat bouwen. Pim Bouman en Jan Kolff hebben daarom namens de VVD-fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld.

‘Op de gemeentepagina van 8 september 2022 zagen wij dat de gemeente Altena een bouwkavel te koop aanbiedt van 1336 m2. Het bestemmingsplan laat het toe om op die bouwkavel één woning te bouwen’, schrijft de VVD-fractie aan het college.

‘Dit heeft ons verbaasd aangezien de gemeente Altena zich juist inzet om in korte tijd veel woningen te bouwen. Ook heeft de gemeenteraad reeds in 2019, op voordracht van de VVD-fractie, de motie kavelsplitsing aangenomen, waarbij uw college is opgedragen om waar mogelijk bestaande bouwkavel te splitsen om zo de bouw van meer woningen mogelijk te maken. Toch kiest u ervoor om binnen de bebouwde kom van Sleeuwijk een bouwkavel in de markt te zetten van 1336 m2.’

Voorkeur voor meerdere kleinere woningen

De partij vraagt zich af of de gemeente het ermee eens is dat in deze tijd het de voorkeur verdient om meerdere kleinere woningen te bouwen, in plaats van één grote woning. Ook wil de VVD weten of het college heeft overwogen om het bestemmingsplan aan te passen, om zo meerdere woningen mogelijk te maken.

Tot slot vraagt de fractie van de VVD aan het college of men bereid is de verkoop van de kavel terug te trekken en een nieuw plan te ontwikkelen, wat de bouw van meerdere woningen mogelijk maakt.