Streekdagen in Meeuwen staan weer voor de deur

1 sep, 15:47

MEEUWEN • De Streekdagen in Meeuwen zijn dit jaar op vrijdag 2 en zaterdag 3 september.

Op vrijdagavond is er op het terrein in Meeuwen de spectaculaire truckpulling te zien. De avond wordt geheel in stijl afgesloten in de feesttent met optredens. De zaterdag biedt een gevarieerd programma met activiteiten en shows voor het hele gezin.

Ook de tractorpulling ontbreekt dit jaar niet. Verder kunnen bezoekers tal van oude en nieuwe tractoren en landbouwmachines bewonderen. Uiteraard is er dit jaar ook weer een gezellige braderie en kunnen de kinderen lekker springen op het springkussen, meedoen aan de traptrek, verschillende soorten dieren bewonderen en nog veel meer.

Het volledige programma en verdere informatie zijn te vinden via de website www.streekdagen.nl. Hier kunnen ook tickets besteld worden. LET OP: dit jaar geldt er géén vroegboekkorting.