AltenaLokaal hoopt op maatwerk om pijn van koopkrachtcrisis te verzachten

19 aug, 12:46

Algemeen 85 keer gelezen

ALTENA • De koopkracht van Nederlanders neemt af en mede door de grote stijging van de energiekosten komen mensen in financiële problemen. De landelijke overheid zoekt inmiddels naar oplossingen om de pijn bij de burgers te verzachten, maar volgens AltenaLokaal moet ook de gemeente aan de slag. Philip den Haan stelt namens de partij schriftelijke vragen aan het college en hoopt dat men snel maatwerk kan leveren waar nodig.

‘De grote kostenstijgingen voor gewone dagelijkse uitgaven brengen mensen en bedrijven écht in de problemen’, stelt de partij. Daarom wil Den Haan van het college weten of men zicht heeft op wie er in Altena in de problemen zijn, dan wel dreigen te raken. ‘Om hoeveel van onze inwoners gaat dat en om hoeveel bedrijven gaat dat? Kan het college de raad informeren over de stand van zaken en de verwachte ontwikkeling van die cijfers?’, schrijft hij.

Den Haan wil weten welke acties het college onderneemt om deze groepen te ondersteunen en wat het college daarvoor in voorbereiding heeft. ‘Uw college is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van armoedebeleid en beleid voor schuldhulpverlening. Als de raad daar dit najaar over gaat spreken, hebben wij behoefte aan inzicht en mogelijkheden’, schrijft Den Haan, die zich afvraagt op welke doelgroepen het college dit beleid wil gaan richten. ‘Heeft u een inventarisatie van de omvang van de aantallen inwoners, maar ook bedrijven die een beroep gaan doen op de beschikbare voorzieningen?’, vraagt hij zich ook hier af.

Daarnaast wil Den Haan graag inzicht in de financiële gevolgen en de wijze waarop dit in de begroting opgevangen kan worden. ‘Kunnen wij van uw college ook voorstellen verwachten bij de begroting 2023?’, besluit hij.