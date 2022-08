Foto: Bailey Alexander via Unsplash

Inzameling gebruikte spullen in Hank

11 aug, 09:11

HANK • In Hank wordt gebruikt gereedschap ingezameld. De spullen worden geheel gereviseerd en gaan daarna naar derdewereldlanden.

Gevraagd wordt gereedschap voor houtbewerking en meubelmakerij, metaalbewerking en lassen, autoreparatie en -onderhoud, leerbewerking en schoenmakerij, bouwen en metselen, elektrotechniek, loodgieterij, maar ook naaimachines en toebehoren. Zeer welkom zijn bankschroeven, multimeters en tafelslijpmachines.

Tevens kunnen mobieltjes, postzegels en brillen ingeleverd worden. Mobiele telefoons gaan naar Stichting Opkikker (Angela van der Pluijm-Gütman, Buitendijk 91, Hank); postzegels gaan naar een religieuze organisatie in Druten en brillen worden door verwerkt naar de derde wereld.

De organisatie ontvangt liever geen motorisch tuingereedschap, fietsen, gasflessen, computers, huishoudelijke apparaten, accuboormachines, doorgeroest gereedschap, muziekinstallaties of gereedschap op accu’s.

De verschillende spullen kunnen worden ingeleverd op zaterdagmorgen bij de Parochiezaal Hank (ingang kerkhof) tussen 09.30 en 11.30 uur. Adres: Kerkstraat 15A in Hank.

Rocy Damen uit Drunen is mede-coördinator van deze organisatie. Hun werkplaats is in Nieuwkuijk, Abdijlaan 6 (Abdij Mariënkroon).