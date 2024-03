Voor 1,1 miljoen euro aan gestolen veilingkarren werden door Giessenaar als oud ijzer verkocht: cel geëist

vr 29 mrt 2024, 21:11

GIESSEN • Om een extra zakcentje te verdienen namen een man uit Giessen en een Sliedrechter steeds een paar veilingkarren mee van Royal FloraHolland in Honselersdijk. In vijf maanden tijd brachten ze 1084 karren naar een sloperij, waar ze geld kregen voor het ijzer. Het veilingbedrijf liep daardoor 1,1 miljoen euro schade op. Tegen de mannen werden vrijdag celstraffen geëist.

De 51-jarige Arno M. uit Giessen kwam geregeld bij FloraHolland. Als transporteur bracht hij bestellingen naar klanten. Maar hij zou tussen februari en juni 2018 meer hebben meegenomen dan alleen bloemen en planten. Hoewel M. eerder niks over de diefstal wilde zeggen, bekende hij tijdens de zitting de karren naar een Brabantse sloperij te hebben gebracht.

Rechtstreeks naar de sloop

“Ik reed erheen met mijn bus en parkeerde bij het dock”, vertelde hij. “Ik haalde steeds twaalf karren op en reed ermee weg. De ene keer ging ik rechtstreeks naar de sloop in Udenhout en soms werden ze overgeladen in een andere vrachtwagen.” M. zei dat hij in zijn eentje de karren van het veilingbedrijf meenam. Maar voor het wegbrengen naar de sloperij zou hij hulp hebben gekregen van de 62-jarige Sliedrechter Arie V.

V. gaf toe dat hij M. destijds heeft geholpen. “Ik heb weleens karren overgeladen en naar de sloper gebracht. Maar ik dacht dat het oude karren waren die opgekocht waren. Pas toen ik de karren een keer overdag wegbracht en er werd gezegd dat ik beter avonds kon komen lossen, dacht ik dat het om gestolen spullen ging.” Het geld dat ze voor het ijzer kregen, verdeelden ze onderling. V.: “Dat was steeds een paar honderd euro.”

Noodsprong om aan geld te komen

Beiden konden zich niet voorstellen dat ze ruim duizend karren achterover hebben gedrukt. De verdachten zeiden dat niet in februari, zoals het Openbaar Ministerie van mening is, te zijn begonnen met het stellen van de karren, maar in mei.

“Er waren meerdere die aluminiumkarren wegbrachten. Dat was bekend bij FloraHolland. Het is erg dat wij overal voor worden aangepakt”, zei M. “Het was voor mij een noodsprong om aan geld te komen.”

Uit de inkoopregistratie van het Brabantse sloopbedrijf zou echter blijken dat de mannen in februari 2018 voor het eerst karren aanboden.

Hun namen komen tot en met juni 2018 vaker voor in het systeem. Nadat het tweetal was gearresteerd, zijn er volgens de registratie geen karren meer ingeleverd.

Ook verdacht van stelen 7.200 buxusplanten

Naast het stelen van veilingkarren werd M. ook verdacht van het voorhanden hebben van 7.200 gestolen buxusplanten. Een kweker herkende zijn planten nadat er twintig karren op het terrein van de verdachte door de politie werden aangetroffen. M. zou geprobeerd hebben die te verkopen aan een bedrijf in België. “Ik was me er niet van bewust dat ze gestolen waren. Ik heb ze gekocht van een sjacheraar. Elke week rijden er mensen door ons dorp met handel.”

Volgens de aanklaagster wist M. dondersgoed dat het niet de haak was. Ook geloofde ze niet dat beide mannen pas in mei betrokken waren bij de diefstallen. “Niet alleen staan hun namen vaker in het inkoopregister. Ook de heren van de sloperij verklaren dat de verdachten vaker langskwamen. Ze leverden steeds dezelfde hoeveelheid karren in. Het ging of om 216 kilo of om 432 kilo ijzer. Daaruit kon de politie opmaken wanneer ze langs waren geweest.”

“Ze hadden een geraffineerde werkwijze”, ging ze verder. “De twee ontmoeten elkaar in Dordrecht waar de spullen werden overgeheveld van de ene vrachtwagen naar de anderen. De karren werden de ene keer alleen en de ander keer samen ingeleverd. Het is duidelijk dat de ze samenwerkten en deelden in de opbrengst.

Gevangenisstraf geëist

Ze eiste tegen M. een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 73 dagen voorwaardelijk. Ze vroeg de rechtbank om V. te veroordelen tot een celstraf van 60 dagen, waarvan 45 voorwaardelijk. Ook moeten de mannen als het aan haar ligt de schade die FloraHolland heeft opgelopen terugbetalen, op straffe van vervangende hechtenis bij wanbetaling.

De advocaat van de verdachten vroeg de rechtbank om geen langere celstraf op te leggen dan de duur van het voorarrest.

De uitspraak is op 12 april.

Persbureau Cerberus