Ouders van vermiste Yoran Krol (16) doen oproep: ‘Let op of je een spoor tegenkomt’

vr 22 mrt 2024, 14:28

SLEEUWIJK • De ouders van de vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk hebben een oproep gedeeld om uit te blijven kijken naar mogelijke sporen van de jongen. “Nu er weer meer mensen op en aan het water zijn, willen we jullie vragen om oplettend te zijn of je een spoor van Yoran tegenkomt.”

De 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt al sinds 24 december vermist. Hij is voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk, tussen 21.00 en 22.00 uur.

Begin januari werd er een grote zoektocht georganiseerd met hulp van het burgerinitiatief Coördinatie Platform Vermissingen. Ongeveer 2500 mensen hielpen bij deze zoekactie, de grootste burgerzoekactie ooit in Nederland. Helaas werd er toen geen spoor van de jongen aangetroffen.

Nieuwe aandacht voor de vermissing

“Ondanks de enorme zoektocht van 13 januari en ook de vele teams en vrijwilligers die de afgelopen maanden aan het zoeken zijn geweest, hebben we deze nachtmerrie nog altijd niet helemaal af kunnen sluiten”, laten de ouders van Yoran weten in een bericht op Facebook.

Nu er weer meer mensen op en aan het water te vinden zijn en er komende zaterdag tijdens de Landelijke Opschoondag vermoedelijk veel mensen in de uiterwaarden te vinden zijn, willen de ouders van de jongen uit Sleeuwijk de vermissing weer onder de aandacht brengen. “Het zoekgebied is met name tussen Gorinchem richting Rotterdam en Gorinchem richting Biesbosch/Hollands Diep/Zeeland.”

‘Wees alert op voorwerpen’

In het bericht op Facebook wordt ook de zoekkaart gedeeld, waarop een aantal voorwerpen staan die Yoran bij zich had. “Wees daar ook alert op”, zo roept men op. De bomberjack die op de zoekkaart staat, is al door oplettende wandelaars gevonden.

Sporen of tips?

Mensen die sporen vinden of tips hebben over de vermissing kunnen dit delen via de website van de politie. “We willen alvast iedereen heel erg bedanken voor de oplettendheid en medewerking”, laten de ouders van Yoran weten.