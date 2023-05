Auto slaat over de kop na ongeval in Almkerk

40 minuten geleden

ALMKERK • Een jonge vrouw is woensdagmiddag omstreeks 16.30 uur met haar auto over de kop geslagen. Dit gebeurde op de Uppelse Hoek in Almkerk.

De jonge vrouw verloor de macht over het stuur en belandde in de berm om vervolgens een boom te raken. Door de klap tegen de boom is de auto over de kop gevlogen.

De ambulancedienst heeft de bestuurster nagekeken en besloten haar mee te nemen naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weer op vier wielen gezet en hierna afgesleept.

De Uppelse Hoek was tijdens het ongeval afgesloten.