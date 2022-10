Brandweer rukt uit voor oververhitte hogedrukreiniger in bedrijf op industrieterrein Giessen

1 uur geleden

112 610 keer gelezen

GIESSEN • De brandweer is zondagavond uitgerukt naar het industrieterrein in Giessen, waar bij Oerlemans Plastics een hogedrukreiniger oververhit geraakt was. De loods van het bedrijf kwam daardoor vol rook te staan.

Om 19.50 uur schaalde de brandweer op naar ‘grote brand’ en kwam met vijf voertuigen ter plaatse. De brandweer heeft een aantal deuren opengezet, waardoor de rook naar buiten kan.

Het is onduidelijk wat de oververhitting van de hogedrukreiniger precies veroorzaakt heeft.