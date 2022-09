• De politie nam de vrachtwagen in beslag.

Verkeerspolitie stuit op vrachtwagen met klapband en neemt deze na controle in beslag

WERKENDAM • De verkeerspolitie heeft woensdagochtend bij de Tol in Werkendam een vrachtwagen in beslag genomen, die sinds juli 2022 niet meer op naam stond. Ook zagen de agenten dat de Nederlandse oplegger sinds afgelopen april al niet meer APK-gekeurd was.

De agenten waren woensdagochtend aan het surveilleren op de A27, toen ze op een flinke file tussen Hank en Werkendam stuitten. Net voor de afrit stond er een Bulgaarse vrachtwagen, met een Nederlandse oplegger, met een klapband op de vluchtstrook. ‘Voor de veiligheid en beveiliging hebben wij Rijkswaterstaat ter plaatse laten komen en gezorgd dat de vrachtauto langzaam van de snelweg af kon rijden. Dit om te zorgen dat de snelweg snel weer vrij was’, meldt de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant via Instagram.

Toen de vrachtwagen veilig op de Tol stond, controleerde de politie de papieren van de vrachtwagenchauffeur. Vervolgens werd duidelijk dat de vrachtwagen al sinds juli 2022 niet meer op naam stond. Dit kan grote gevolgen hebben, meldt de verkeerspolitie. ‘Bij een ongeval kan de eigenaar nooit achterhaald worden en zal een verzekering nooit uitkeren.’ Ook kwam de politie erachter dat de Nederlandse oplegger al in april een APK-keuring had moeten ondergaan.

De vrachtwagenchauffeur heeft voor beide overtredingen een bekeuring gekregen, waarna het voertuig in beslag is genomen. De eigenaar heeft twee weken de tijd om het voertuig juist te registeren. Als dit niet wordt gedaan zal de vrachtauto verbeurd worden verklaard.