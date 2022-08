Foto: AS Media

Wielrenner gewond bij aanrijding met scooter in Werkendam

13 aug, 12:35

WERKENDAM • Aan de Maltha in Werkendam heeft vanmorgen 13 augustus om 10.30 uur een ongeval plaatsgevonden.



Hierbij zijn een wielrenner en een scootterrijder met elkaar in botsing gekomen. De politie en ambulancedienst werden met spoed opgeroepen. Het ambulancepersoneel heeft beide personen nagekeken. De wielrenner werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.