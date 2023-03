Korfballers Triade verliezen met ruime cijfers van Trekvogels

NIEUWPOORT • Triade 1 was in het afgelopen weekend wederom een maatje te klein en verloor met ruime cijfers van Trekvogels 1. De bezoekers, die nog in de race zijn voor het kampioenschap, wilden de klus snel klaren.

Toch bleef de jonge groen-witte ploeg lang overeind. Eind eerste helft verloren ze de grip op de wedstrijd, waarvan de bezoekers optimaal profiteerden. Met hun langere spelers waren de Rotterdammers heer en meester onder de rebound, waardoor er snel en vaak herhaald kon worden. Triade had hier geen antwoord op en kwam op een ruime achterstand te staan.

Na rust veranderde het beeld niet. De bezoekers hielden de marge en hadden de Triade-schutters in de tang. Triade scoorde daardoor na rust ook niet meer dan twee goals. Een kleine smet op de wedstrijd was een enkelblessure aan de kant van Trekvogels, maar omdat de wedstrijd al gespeeld was, floot de scheidsrechter met nog anderhalve minuut op de klok de wedstrijd af. Ondanks dat Triade 1 het knap geprobeerd heeft, kon het niet voorkomen dat er toch alsnog ruim verloren werd. Eindstand 10-23.