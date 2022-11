• Mees Bassa (in het gele shirt van Jan van Arckel).

Mees Bassa twaalfde in omnium

ma 28 nov 2022, 09:48

APELDOORN/GOUDRIAAN • Jan van Arckel-nieuweling Mees Bassa is zondag twaalfde geworden op het omnium van de Track Series op de baan in Apeldoorn.

Het was alweer vier geleden dat de Goudriaanse renner een officiële baanwedstrijd had gereden. Op de eerste twee onderdelen moest Mees Bassa erg wennen, maar in de afvalkoers en de puntenkoers ging het een stuk beter.