Dennis en Mariska uit Nieuwland hielpen vorig jaar bij 109 vermissingen: 'Worden regelmatig uit bed gebeld'

NIEUWLAND • Dennis en Mariska van der Kraats richtten in 2017 het Veteranen Search Team (VST) op, een vrijwilligersorganisatie die de politie ondersteunt bij vermissingszaken. Hun inspanningen werden op 26 april beloond tijdens de traditionele Lintjesregen, en dus morgen ze zich sindsdien ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ noemen.

Aan de keukentafel van hun woning in Nieuwland leggen Dennis en Mariska uit hoe het Veteranen Search Team is ontstaan: “In september 2017 kwam de vermissing van Anne Faber in de buurt van Soest in het landelijke nieuws. Na enkele dagen was ze nog niet gevonden en verzocht de familie de politie om ook het leger bij de zoektocht te betrekken. Zo kwam de vraag bij veteranen terecht om te helpen.”

Dennis was in het verleden verkenner bij Defensie en heeft zodoende veel contacten binnen de veteranen-wereld. Binnen no-time weten hij en Mariska een groep op de been te brengen die helpt met zoeken. Het lichaam van Faber wordt enkele dagen later door de politie gevonden.

2.700 veteranen, 109 zaken

“Ik had een paar jaar daarvoor al het idee in mijn hoofd om iets soortgelijks op te zetten, maar nu kwam de vraag dus eigenlijk onverwachts”, vertelt Dennis. “De manier van werken beviel zowel de politie als ons en dus hebben we de Stichting VST opgericht. Het oorspronkelijke plan was om bij twee of drie zaken per jaar te helpen. Inmiddels zijn er 2.700 veteranen bij ons aangesloten, hebben we drie mensen in dienst en waren we vorig jaar bij 109 zaken betrokken.”

De hulp van het Veteranen Search Team wordt te allen tijde ingeschakeld door de politie, en niet alleen voor zaken die de landelijke media halen. Mariska: “Jaarlijks worden en zo’n 40.000 mensen als vermist opgegeven. Vermiste kinderen bijvoorbeeld halen al snel het nieuws, maar er spelen zo veel meer zaken.”

“Denk aan mensen met Alzheimer die verdwijnen of aan gevallen van suïcide. Het komt regelmatig voor dat we uit bed worden gebeld en direct in actie moeten komen. Via een app seinen we dan aangesloten veteranen uit de provincie waar de zaak zich voordoet, en omliggende provincies, in. Hierna kunnen we aan de slag.”

Ervaring als verkenner

Door zijn ervaring als verkenner heeft Dennis ervaring met het opsporen van mensen.

Hij legt uit: “Eigenlijk is het woordje ‘vijand’ in de functieomschrijving alleen maar vervangen door ‘vermist persoon’. We maken een analyse van de vermiste persoon, het terrein waar hij/of zij vermist is geraakt en de weersomstandigheden. Zo kunnen we een zoekgebied vaststellen. Andere veteranen brengen weer andere specialismes met zich mee, maar met elkaar en met de hulp van de nodige apparatuur kunnen we heel veel.”

“De politie heeft altijd de lead, maar agenten zijn vaak meer allround en minder gespecialiseerd. Er is altijd iemand van de politie aanwezig in ons commandocentrum om vinger aan de pols te houden, maar de samenwerking verloopt gewoon heel plezierig en we doen het samen.”

Het begrip ‘veteranen’. volgens Dennis en Mariska is er nog weleens wat verwarring over wat dit nou precies inhoudt. Mariska verduidelijkt: “Wanneer je als militair namens Nederland in oorlogsgebied bent geweest, ben je in feit een veteraan. Mensen denken soms dat je oud moet zijn ofzo, maar tussen veteranen zitten ook gewoon jongens van tussen de 20 en 30.”

Veteranen Search Team doet meer

Dennis is zelf op uitzending geweest naar Bosnië en Afghanistan. Die laatste missie is behoorlijk indrukwekkend, niet enkel in de goede zin van het woord, en laat psychisch de nodige sporen achter. Dennis kan hier inmiddels goed mee dealen, maar terwijl hij en Mariska uitleggen hoe het Veteranen Search Team werkt, doet het beseffen dat de organisatie op veel meer gebieden belangrijk is. Veteranen vinden namelijk steun bij elkaar en kunnen elkaar helpen.

Mariska: “Niet dat al die 2.700 veteranen nou met fysieke of mentale problemen kampen hoor, want dat is maar een klein percentage. Maar ze zijn er wel. Een voor sommigen van hen is het VST een manier om wat bij te kunnen dragen. In de maatschappij wordt vaak gekeken naar wat iemand niet kan, terwijl het in mijn ogen veel belangrijker is wat iemand wél kan. Het onderlinge kameraadschap kan iemand soms net weer een zetje in de goede richting geven.”

Verhuizing naar Nieuwland

Dennis en Mariska zijn twee jaar geleden vanuit Etten-Leur naar Nieuwland verhuisd om centraler in het land te wonen. Zo kunnen ze eerder op locatie zijn wanneer er een vermissing plaatsvindt én zitten ze dichter bij de thuisbasis van het VST in Huis ter Heide (bij Zeist). Dennis combineert een administratieve functie als burger bij Defensie met het Veteranen Search Team, Mariska is fulltime vrijwilliger bij de organisatie. Samen hebben ze ook drie kinderen.

“Ons leven is dus soms wat hectisch”, lachen ze. “Het voornemen is om iets meer tijd voor onszelf te gaan nemen en bijvoorbeeld dit jaar weer eens twee weken op vakantie te gaan. We hebben ook wel eens gehad dat er op onze vakantie in de buurt iemand vermist raakte. Tja, dan gaan we toch weer helpen.”