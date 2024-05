Alblasserdam: ‘Zorg dat windturbines niet in wijde zichtveld van molens Kinderdijk komen’

8 minuten geleden

Nieuws Fotoseries 33 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERDAM • Onderzoek eerst de impact van het plaatsen van grote windturbines op Werelderfgoed Kinderdijk, voor een keuze te maken uit de zoeklocaties in Gorinchem en Molenlanden. Die oproep doet het gemeentebestuur van Alblasserdam. Zij vinden het beschermen van het Unesco Werelderfgoed cruciaal.

Alblasserdam wijst in een schrijven aan buurgemeente Molenlanden op het behoud van het waardevolle landschap en het cultureel erfgoed in de Alblasserwaard. ‘Het is cruciaal dat de grote windturbines niet in het wijde zichtveld van Werelderfgoed Kinderdijk worden geplaatst.’

Daarom zet het gemeentebestuur vraagtekens bij een aantal zoeklocaties. ‘Wij willen u dan ook ten zeerste aanraden om op voorhand de haalbaarheid te onderzoeken door middel van bijvoorbeeld een Heritage Impact Assassment.’

‘Vallen er direct locaties af?’

Daarnaast is voor Alblasserdam niet duidelijk hoe het keuzeproces rond de zes zoeklocaties (vijf in Molenlanden en één in Gorinchem) verloopt. ‘Betekent het een voorkeursvolgorde waarbij alle zes locaties gehandhaafd blijven of vallen er direct locaties af?’

Alblasserdam hoopt op het laatste. ‘Het is onwenselijk dat inwoners jarenlang onrust ervaren omdat niet duidelijk is of de locatie die dicht bij hun woning ligt nog in beeld blijft.’